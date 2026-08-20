Cara Optimalkan Fitur BSI Hasanah KKI Card dan Syarat Limitnya

Cara kelola utang kartu kredit penting kamu ketahui agar bisa melunasi tagihan tanpa stres. (Freepik/Freepik)
JawaPos.com - Bank Syariah Indonesia (BSI) mengungkap sejumlah keunggulan BSI Hasanah KKI Card yang masuk dalam ekosistem Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, kartu kredit tersebut memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan pembiayaan.
"Kartu ini memiliki berbagai fitur menarik di antaranya cicilan 0 persen yang dapat digunakan nasabah untuk menjaga cash flow secara lebih terencana sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, usaha, maupun kebutuhan mendesak lainnya," ujar Kemas kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).
BSI Hasanah KKI Card dapat menjadi sumber dana pembayaran QRIS. Melalui BYOND by BSI, nasabah dapat mengakses virtual card yang menampilkan nomor kartu dan masa berlaku kartu.
Nasabah juga dapat memantau limit dan tagihan, mengakses riwayat transaksi, serta memperoleh notifikasi transaksi secara real time melalui BYOND by BSI.
Kartu tersebut menjadi kartu pembiayaan syariah pertama di Indonesia yang memanfaatkan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan terintegrasi dengan BYOND by BSI sebagai sumber dana transaksi QRIS.
Pada tahap awal, Hasanah KKI Card hadir dalam bentuk virtual card tanpa kartu fisik dan diposisikan sebagai kartu kedua bagi nasabah yang telah memiliki BSI Hasanah Card Reguler.
“Tahap awal, nasabah bisa mengajukan limit mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 100 juta,” ujarnya.
Dalam menentukan limit kartu pembiayaan, tentu kami memiliki penilaian dan analisa di internal terkait kemampuan bayar, peruntukan kartu hingga riwayat kualitas pembiayaan nasabah melalui SLIK OJK.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027