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Djati Waluyo
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.57 WIB

Cara Optimalkan Fitur BSI Hasanah KKI Card dan Syarat Limitnya

Cara kelola utang kartu kredit penting kamu ketahui agar bisa melunasi tagihan tanpa stres. (Freepik/Freepik) - Image

Cara kelola utang kartu kredit penting kamu ketahui agar bisa melunasi tagihan tanpa stres. (Freepik/Freepik)

JawaPos.com - Bank Syariah Indonesia (BSI) mengungkap sejumlah keunggulan BSI Hasanah KKI Card yang masuk dalam ekosistem Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, kartu kredit tersebut memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan pembiayaan.

"Kartu ini memiliki berbagai fitur menarik di antaranya cicilan 0 persen yang dapat digunakan nasabah untuk menjaga cash flow secara lebih terencana sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, usaha, maupun kebutuhan mendesak lainnya," ujar Kemas kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).

BSI Hasanah KKI Card dapat menjadi sumber dana pembayaran QRIS. Melalui BYOND by BSI, nasabah dapat mengakses virtual card yang menampilkan nomor kartu dan masa berlaku kartu.

Nasabah juga dapat memantau limit dan tagihan, mengakses riwayat transaksi, serta memperoleh notifikasi transaksi secara real time melalui BYOND by BSI.

Kartu tersebut menjadi kartu pembiayaan syariah pertama di Indonesia yang memanfaatkan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan terintegrasi dengan BYOND by BSI sebagai sumber dana transaksi QRIS.

Pada tahap awal, Hasanah KKI Card hadir dalam bentuk virtual card tanpa kartu fisik dan diposisikan sebagai kartu kedua bagi nasabah yang telah memiliki BSI Hasanah Card Reguler.

“Tahap awal, nasabah bisa mengajukan limit mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 100 juta,” ujarnya.

Dalam menentukan limit kartu pembiayaan, tentu kami memiliki penilaian dan analisa di internal terkait kemampuan bayar, peruntukan kartu hingga riwayat kualitas pembiayaan nasabah melalui SLIK OJK.

Editor: Ilham Safutra
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