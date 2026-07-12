3 Shio yang Diyakini Gemar Berbelanja tetapi Tetap Memiliki Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan tahun kelahiran seseorang.

Salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan beberapa shio adalah kebiasaan mengeluarkan uang lebih banyak atau sulit menahan keinginan berbelanja.

Meski demikian, ada pula shio yang disebut tetap memiliki keberuntungan dalam hal finansial sehingga pemasukan mereka terus mengalir.

Mengutip Horoscope, berikut tiga shio yang diyakini memiliki gaya hidup boros tetapi tetap berpeluang hidup berkecukupan. Apakah shio Anda termasuk?

1. Kelinci

Shio Kelinci sering terlihat boros dalam keuangan, namun tetap mampu untuk mempertahankan kekayaannya.

Mereka boros karena cenderung suka memanjakan diri dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

Meski begitu, kenyataannya banyak orang yang terlahir di Tahun Kelinci berhasil menjadi orang kaya dan sukses.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan keuangan mereka adalah sifat cerdas, ulet, dan pandai mengelola keuangan.