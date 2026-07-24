Terlihat Sepele, Ini 4 Penyebab Seseorang Kecanduan Belanja Impulsif

JawaPos.com - Di era digital saat ini, kemudahan teknologi membuat berbagai kebutuhan dapat dibeli hanya melalui beberapa sentuhan di layar ponsel.

Mulai dari pakaian, makanan, hingga barang sehari-hari, semuanya tersedia dengan cepat tanpa perlu banyak pertimbangan.

Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuat sebagian orang lebih mudah melakukan pembelian secara spontan tanpa memikirkan dampaknya.

Kebiasaan belanja impulsif sering kali bukan berasal dari kebutuhan nyata, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis tertentu, seperti dorongan emosional atau keinginan mendapatkan kepuasan sesaat.

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Dikutip dari English Jagran, berikut empat alasan psikologis yang dapat membuat seseorang lebih rentan melakukan belanja online secara impulsif.

1. Sensasi dopamin dari kepuasan instan

Banyak orang menyukai perasaan membeli sesuatu untuk diri sendiri, ini memicu pelepasan dopamine, yang menyebabkan kecanduan belanja impulsif.

Alhasil Anda benar-benar lupa untuk memeriksa dompet, jadi menyesali pembelian tersebut kemudian.

Alasan utama mengapa Anda kecanduan kebiasaan ini adalah kemudahan berbelanja yang disediakan oleh aplikasi, beserta opsi pembelian sekali klik.