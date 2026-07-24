Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.43 WIB

Terlihat Sepele, Ini 4 Penyebab Seseorang Kecanduan Belanja Impulsif

ilustrasi orang yang berbelanja online. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berbelanja online. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Di era digital saat ini, kemudahan teknologi membuat berbagai kebutuhan dapat dibeli hanya melalui beberapa sentuhan di layar ponsel.

Mulai dari pakaian, makanan, hingga barang sehari-hari, semuanya tersedia dengan cepat tanpa perlu banyak pertimbangan.

Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuat sebagian orang lebih mudah melakukan pembelian secara spontan tanpa memikirkan dampaknya.

Kebiasaan belanja impulsif sering kali bukan berasal dari kebutuhan nyata, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis tertentu, seperti dorongan emosional atau keinginan mendapatkan kepuasan sesaat.

Dikutip dari English Jagran, berikut empat alasan psikologis yang dapat membuat seseorang lebih rentan melakukan belanja online secara impulsif.

1. Sensasi dopamin dari kepuasan instan

Banyak orang menyukai perasaan membeli sesuatu untuk diri sendiri, ini memicu pelepasan dopamine, yang menyebabkan kecanduan belanja impulsif.

Alhasil Anda benar-benar lupa untuk memeriksa dompet, jadi menyesali pembelian tersebut kemudian.

Alasan utama mengapa Anda kecanduan kebiasaan ini adalah kemudahan berbelanja yang disediakan oleh aplikasi, beserta opsi pembelian sekali klik.

Cara yang tepat untuk mengatasi masalah pembelian impulsif ini dengan aturan '48 jam'.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang Diyakini Gemar Berbelanja tetapi Tetap Memiliki Rezeki Melimpah - Image
Zodiak

3 Shio yang Diyakini Gemar Berbelanja tetapi Tetap Memiliki Rezeki Melimpah

Minggu, 12 Juli 2026 | 23.32 WIB

9 Barang yang Sering Dibeli Orang Miskin Tanpa Sadar, Tetapi Hampir Tidak Pernah Masuk Daftar Belanja Orang Kaya - Image
Kepribadian

9 Barang yang Sering Dibeli Orang Miskin Tanpa Sadar, Tetapi Hampir Tidak Pernah Masuk Daftar Belanja Orang Kaya

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.39 WIB

6 Ciri Kepribadian Seseorang dari Kebiasaan Belanja dan Keuangan Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Ciri Kepribadian Seseorang dari Kebiasaan Belanja dan Keuangan Mereka Menurut Psikologi

Minggu, 14 Juni 2026 | 15.01 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore