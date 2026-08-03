Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 3 Agustus 2026 | 19.04 WIB

BPS Catat Inflasi Tahunan Juli 2026 Naik Jadi 2,88 Persen, Ini Penyebab Utama

Ilustrasi Inflasi dan Deflasi (Freepik/freepik.com) - Image

Ilustrasi Inflasi dan Deflasi (Freepik/freepik.com)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara tahunan atau year on year (yoy) inflasi Indonesia pada Juli 2026 mencapai 2,88 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 2,37 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, mengatakan terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 111,73 pada Juli 2026.

Ia menjelaskan, pendorong utama inflasi tahun ini berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,97 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,87 perseb.

“Adapun komoditas dengan andil inflasi terbesar, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, daging ayam ras, cabai merah, daging sapi, dan juga sigaret kretek tangan atau SKT,” ujar Ateng dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (3/8).

Ateng mengatakan, kelompok lainya yang menyumbang inflasi terbesar adalah transportasi dengan catatan sebesar 5,12 persen dan andil terhadap inflasi sebesar 0,62 persen. Adapun, inflasi pada kelompok tersebut disebabkan oleh bensin, tarif angkutan udara, mobil, pelunas atau oli mesin, dan juga sepeda motor.

Selain itu, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi secara yoy sebesar 9,04 persen dengan andil inflasi sebesar 0,61 persen.

“Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan,” ucapnya.

Ateng mengatakan, jika dilihat berdasarkan komponennya, seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Ia menjelaskan, komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,76 persen dan memberikan andil sebesar 1,76 persen.

Dia menjelaskan, komoditi yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti terutama emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, dan biaya akademis atau perguruan tinggi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
BPS: Juli 2026 Indonesia Deflasi 0,14 Persen, IHK Turun ke Level 111,73 - Image
Finance

BPS: Juli 2026 Indonesia Deflasi 0,14 Persen, IHK Turun ke Level 111,73

Senin, 3 Agustus 2026 | 19.03 WIB

Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi Pemberdayaan PNM untuk Usaha Ekonomi Sirkular - Image
Ekonomi

Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi Pemberdayaan PNM untuk Usaha Ekonomi Sirkular

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.32 WIB

Prasasti: Peringkat S&P dan Data BPS Harus Dibaca secara Utuh - Image
Ekonomi

Prasasti: Peringkat S&P dan Data BPS Harus Dibaca secara Utuh

Jumat, 17 Juli 2026 | 00.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore