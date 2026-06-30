Dobrak Aturan Lama: Mengapa Gen Z Ogah Menabung di Bank dan Pilih Putar Uang?

Ilustrasi menabung di bank. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Setiap generasi baru selalu mendapat tudingan buruk soal keuangan dari generasi pendahulunya. Namun, Gen Z beroperasi dalam ekosistem keuangan sangat berbeda dari orang tua mereka.
Di tengah tekanan inflasi dan utang pendidikan, hampir tiga perempat Gen Z optimistis ingin kaya raya. Harapan ini didukung akses ke aplikasi investasi dan alat pengatur anggaran digital.
Meski menabung tradisional terasa sulit, Gen Z paling adaptif pada teknologi keuangan. Mereka juga punya peluang besar di industri pekerjaan sampingan (side hustle).
Gen Z lebih memilih inovasi finansial radikal dari pada menabung di bank konvensional. Dikutip dari Your Tango, berikut dua kebiasaan utama Gen Z yang menolak tabungan tradisional demi kekayaan:
Perbedaan Gen Z dan generasi sebelumnya ada pada definisi keamanan finansial mereka. Gen Z memilih memutar uang ke investasi yang memberi keuntungan nyata dan terpantau secara rutin.
Gen X dan Milenial tua punya pandangan bahwa beli rumah adalah investasi terbaik. Sementara itu, Gen Z berinvestasi pada real estat fraksional dan Reksa Dana Pendapatan Tetap berbasis properti.
Lebih dari separuh Gen Z sudah menempatkan dana pada sektor produktif dan portofolio digital. Instrumen investasi mereka beragam, mulai reksa dana, ETF, hingga aset kripto.
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