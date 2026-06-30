Dobrak Aturan Lama: Mengapa Gen Z Ogah Menabung di Bank dan Pilih Putar Uang?

JawaPos.com - Setiap generasi baru selalu mendapat tudingan buruk soal keuangan dari generasi pendahulunya. Namun, Gen Z beroperasi dalam ekosistem keuangan sangat berbeda dari orang tua mereka.

Di tengah tekanan inflasi dan utang pendidikan, hampir tiga perempat Gen Z optimistis ingin kaya raya. Harapan ini didukung akses ke aplikasi investasi dan alat pengatur anggaran digital.

Meski menabung tradisional terasa sulit, Gen Z paling adaptif pada teknologi keuangan. Mereka juga punya peluang besar di industri pekerjaan sampingan (side hustle).

Gen Z lebih memilih inovasi finansial radikal dari pada menabung di bank konvensional. Dikutip dari Your Tango, berikut dua kebiasaan utama Gen Z yang menolak tabungan tradisional demi kekayaan:

1. Memilih Investasi yang Agresif daripada Tabungan Konvensional Perbedaan Gen Z dan generasi sebelumnya ada pada definisi keamanan finansial mereka. Gen Z memilih memutar uang ke investasi yang memberi keuntungan nyata dan terpantau secara rutin.

Gen X dan Milenial tua punya pandangan bahwa beli rumah adalah investasi terbaik. Sementara itu, Gen Z berinvestasi pada real estat fraksional dan Reksa Dana Pendapatan Tetap berbasis properti.