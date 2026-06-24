Alva Ungkap sudah Tanam Investasi Lebih dari Rp 1 Triliun di Indonesia

JawaPos.com - Produsen otomotif roda dua yang fokus dengan kendaraan listrik asal Indonesia, Alva telah menanamkan investasi lebih dari Rp1 triliun.

Itu digunakan mempercepat ekspansi ekosistem motor listrik terintegrasi, mulai dari produksi, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual.

Chief Marketing Officer Alva Putu Swaditya Yudha mengatakan bahwa transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan kesiapan ekosistem yang menyeluruh.

“Bagi Alva, membangun motor listrik tidak berhenti pada produk, tetapi juga mencakup manufaktur, teknologi, charging, layanan purnajual, hingga model kepemilikan yang memberikan rasa aman bagi konsumen yang mengandalkan motor listrik Alva sebagai kendaraan utama,” kata Putu Swaditya Yudha, Rabu (24/6).

Investasi yang dituangkan Alva di Indonesia telah menyebar ke berbagai lini, seperti mengembangkan riset dan teknologi berbasis kekayaan intelektual lokal, serta memperluas jaringan Alva Experience Center (AEC) yang kini hadir di 10 lokasi di Indonesia.

Pabrik Alva di Cikarang juga telah mengantongi sejumlah sertifikasi, di antaranya ISO 9001:2015 untuk manajemen kualitas, ISO 14001:2015 untuk manajemen lingkungan, serta sertifikasi Indonesia Industry 4.0 (INDI 4.0) dari Kementerian Perindustrian.

Dari pabrik tersebut, Alva telah berhasil melahirkan motor listrik asli Indonesia seperti Alva One, Alva Cervo, dan Alva N3 Next Gen.