Alva Ungkap sudah Tanam Investasi Lebih dari Rp 1 Triliun di Indonesia

Kiri-Kanan Redya Febriyanto, Head of Digital Product, Engineering and Information Technology ALVA Abay, dan pengguna ALVA CERVO Q saat Talkshow Story Session di Booth ALVA di PRJ 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Produsen otomotif roda dua yang fokus dengan kendaraan listrik asal Indonesia, Alva telah menanamkan investasi lebih dari Rp1 triliun.
Itu digunakan mempercepat ekspansi ekosistem motor listrik terintegrasi, mulai dari produksi, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual.
Chief Marketing Officer Alva Putu Swaditya Yudha mengatakan bahwa transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan kesiapan ekosistem yang menyeluruh.
“Bagi Alva, membangun motor listrik tidak berhenti pada produk, tetapi juga mencakup manufaktur, teknologi, charging, layanan purnajual, hingga model kepemilikan yang memberikan rasa aman bagi konsumen yang mengandalkan motor listrik Alva sebagai kendaraan utama,” kata Putu Swaditya Yudha, Rabu (24/6).
Investasi yang dituangkan Alva di Indonesia telah menyebar ke berbagai lini, seperti mengembangkan riset dan teknologi berbasis kekayaan intelektual lokal, serta memperluas jaringan Alva Experience Center (AEC) yang kini hadir di 10 lokasi di Indonesia.
Pabrik Alva di Cikarang juga telah mengantongi sejumlah sertifikasi, di antaranya ISO 9001:2015 untuk manajemen kualitas, ISO 14001:2015 untuk manajemen lingkungan, serta sertifikasi Indonesia Industry 4.0 (INDI 4.0) dari Kementerian Perindustrian.
Dari pabrik tersebut, Alva telah berhasil melahirkan motor listrik asli Indonesia seperti Alva One, Alva Cervo, dan Alva N3 Next Gen.
Pada model terbaru tersebut, motor-motor listrik itu diklaim mampu menempuh jarak hingga 140 kilometer dalam sekali pengisian daya dengan kecepatan maksimum mencapai 80 km per jam.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia