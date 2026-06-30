Prediksi IHSG Selasa 30 Juni: Uji Support hingga Daftar Saham Rekomendasi

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (30/6), setelah ditutup melemah sebesar 1,28 persen ke level 5,820 pada perdagangan Senin (29/6).

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. MNC Sekuritas memperkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5,723-5,784.

Adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan untuk menguji 5,837-5,845 dengan support di level 5,784, 5,594 dan resistance di level 6,286, 6,459.

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi, Buy on Weakness untuk beberapa saham pilihan. Adapun rekomendasi saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), dan PT Indika Energy Tbk (INDY).

MNC sekuritas memperkirakan BRIS terkoreksi pada level 1,45 persen ke level 1,705 didominasi oleh tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi BRIS sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] dari wave 5.

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 1,485-1,630 dengan target harga 1,865 dan 1,980, serta stoploss di bawah 1,455.

Kemudian untuk IMPC, diperkirakan akan menguat 0,36 persen ke level 1,375 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi IMPC saat ini sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C) dari wave [A].

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 980-1,160 dengan target harga 1,735 hingga 2,200, serta stoploss di bawah 905.