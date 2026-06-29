Analisis IHSG Senin 29 Juni: Berpotensi Uji Level Support, Cermati Saham BULL, CUAN, JSMR, dan WIIM

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang untuk melemah pada perdagangan Senin (29/6) setelah sebelumnya ditutup terkoreksi 1.79 persen ke level 5,896 pada perdagangan Jumat (26/6).

MNC Sekuritas dalam laporanya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. Namun, MNC Sekuritas mengingatkan pelaku pasar untuk tetap mencermati potensi koreksi lanjutan. IHSG masih berpeluang bergerak turun menguji area 5,723-5,784, adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek kami perkirakan untuk menguji 5,912-5,937.

Adapun level support IHSG berada di 5.784 dan 5.594. Sementara itu, level resistance berada di 6.286 dan 6.459.

MNC Sekuritas juga memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dipantau, yakni PT Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM).

MNC Sekuritas merekomendasikan CUAN dan JSMR untuk diperdagangkan dengan strategi Buy on Weakness. Adapun, CUAN berpotensi terkoreksi sebesar 9,60 persen ke 565 dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi CUAN saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (A).

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 520-550 dengan target harga 720 hingga 830, serta stoploss di bawah 482.

Sedangkan untuk JSMR diperkirakan akan terkoreksi sebesr 6,96 persen ke 2,940 disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun kembali berada di bawah MA60. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi JSMR sedang membentuk wave (2) dari wave [A].

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 2,770-2,930 dengan target harga 3,170 hingga 3,410, serta stoploss di bawah 2,770.

MNC Sekuritas memperkirakan BULL akan terkoreksi sebesar 4,89 persen ke 350 disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun menembus cluster MA20 dan MA200. Saat ini, posisi BULL diperkirakan sedang berada di akhir wave (A) dari wave [B].