Transaksi Digital Meningkat, Akses Uang Tunai Tetap Jadi Kebutuhan

JawaPos.com – Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan cara masyarakat bertransaksi. Meski pembayaran non-tunai terus meningkat, kebutuhan terhadap uang tunai masih menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari, sehingga integrasi antara layanan digital dan akses terhadap uang fisik dinilai semakin penting.

Kemudahan mengakses dana, baik dalam bentuk saldo digital maupun uang tunai, disebut dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal sekaligus mendorong inklusi keuangan di berbagai daerah.

Selain memudahkan masyarakat mengelola keuangan, akses yang lebih fleksibel juga dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat perputaran uang, dan memperkuat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha kecil.

"Kami percaya layanan keuangan digital harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan uang tunai," ujar Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari dalam keterangan tertulisnya.

"Kehadiran layanan tarik tunai tanpa kartu melalui ATM BCA memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi pengguna untuk mengakses dan mengelola dana mereka sesuai kebutuhan, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan digital yang semakin praktis dan nyaman," ujarnya, Kamis (25/6).

Menurut Eka, kemudahan mengakses saldo digital tidak hanya membantu pengguna memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

"Karena itu, integrasi dengan jaringan ATM dilakukan untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna, termasuk bagi mereka yang masih membutuhkan uang tunai untuk berbagai keperluan," katanya.