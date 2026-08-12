Transaksi Digital Makin Ramai, Generasi Muda Mulai Pintar Atur Keuangan

JawaPos.com - Penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda tidak lagi sebatas untuk transfer atau membayar tagihan dan transaksi digital.

Aktivitas finansial sehari-hari kini semakin bergeser ke layanan digital yang juga membantu pengguna memantau pengeluaran, memahami kondisi keuangan, hingga menyiapkan tujuan finansial jangka panjang.

Perubahan itu terlihat dari semakin tingginya transaksi pembayaran digital di Indonesia.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi BI-FAST pada triwulan II 2026 mencapai 1,529 miliar transaksi, tumbuh 38,09 persen secara tahunan. Nilai transaksinya dilaporkan mencapai Rp 3.777 triliun.

Pada periode yang sama, volume transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat 100,12 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas masyarakat.

Bagi generasi muda, perkembangan ini membuat aplikasi perbankan berperan lebih besar dalam pengelolaan keuangan.

Fungsinya bukan lagi sekadar menjadi sarana memindahkan uang, tetapi juga membantu pengguna melihat pola pemasukan dan pengeluaran serta menyiapkan kebutuhan finansial berikutnya.