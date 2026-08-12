Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.21 WIB

Transaksi Digital Makin Ramai, Generasi Muda Mulai Pintar Atur Keuangan

Ilustrasi fintech. (Pinterest) - Image

Ilustrasi fintech. (Pinterest)

JawaPos.com - Penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda tidak lagi sebatas untuk transfer atau membayar tagihan dan transaksi digital. 

Aktivitas finansial sehari-hari kini semakin bergeser ke layanan digital yang juga membantu pengguna memantau pengeluaran, memahami kondisi keuangan, hingga menyiapkan tujuan finansial jangka panjang.

Perubahan itu terlihat dari semakin tingginya transaksi pembayaran digital di Indonesia.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi BI-FAST pada triwulan II 2026 mencapai 1,529 miliar transaksi, tumbuh 38,09 persen secara tahunan. Nilai transaksinya dilaporkan mencapai Rp 3.777 triliun.

Pada periode yang sama, volume transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat 100,12 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas masyarakat.

Bagi generasi muda, perkembangan ini membuat aplikasi perbankan berperan lebih besar dalam pengelolaan keuangan.

Fungsinya bukan lagi sekadar menjadi sarana memindahkan uang, tetapi juga membantu pengguna melihat pola pemasukan dan pengeluaran serta menyiapkan kebutuhan finansial berikutnya.

Perubahan perilaku tersebut mendorong perbankan mengembangkan layanan digital dengan fungsi yang lebih luas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
PRIMA Awards 2026: bank bjb Borong Lima Penghargaan untuk Layanan Transaksi Digital - Image
Ekonomi

PRIMA Awards 2026: bank bjb Borong Lima Penghargaan untuk Layanan Transaksi Digital

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Anak Indonesia Makin Akrab dengan Transaksi Digital, Edukasi Keuangan Sejak Dini Dinilai Makin Penting - Image
Ekonomi Digital

Anak Indonesia Makin Akrab dengan Transaksi Digital, Edukasi Keuangan Sejak Dini Dinilai Makin Penting

Kamis, 30 Juli 2026 | 12.03 WIB

BI Sebut Transaksi Pembayaran Digital Triwulan II 2026 Tumbuh 36,88 Persen - Image
Ekonomi

BI Sebut Transaksi Pembayaran Digital Triwulan II 2026 Tumbuh 36,88 Persen

Kamis, 23 Juli 2026 | 18.58 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore