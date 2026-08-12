Transaksi Digital Makin Ramai, Generasi Muda Mulai Pintar Atur Keuangan

Ilustrasi fintech. (Pinterest)
JawaPos.com - Penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda tidak lagi sebatas untuk transfer atau membayar tagihan dan transaksi digital.
Aktivitas finansial sehari-hari kini semakin bergeser ke layanan digital yang juga membantu pengguna memantau pengeluaran, memahami kondisi keuangan, hingga menyiapkan tujuan finansial jangka panjang.
Perubahan itu terlihat dari semakin tingginya transaksi pembayaran digital di Indonesia.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi BI-FAST pada triwulan II 2026 mencapai 1,529 miliar transaksi, tumbuh 38,09 persen secara tahunan. Nilai transaksinya dilaporkan mencapai Rp 3.777 triliun.
Pada periode yang sama, volume transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat 100,12 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas masyarakat.
Bagi generasi muda, perkembangan ini membuat aplikasi perbankan berperan lebih besar dalam pengelolaan keuangan.
Fungsinya bukan lagi sekadar menjadi sarana memindahkan uang, tetapi juga membantu pengguna melihat pola pemasukan dan pengeluaran serta menyiapkan kebutuhan finansial berikutnya.
Perubahan perilaku tersebut mendorong perbankan mengembangkan layanan digital dengan fungsi yang lebih luas.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan