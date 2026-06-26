Analisis IHSG Jumat 26/6: Waspada Koreksi, Cek Target Harga MEDC, UNTR, UNVR, dan MAPA

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan melemah pada perdagangan Jumat (26/6), setelah ditutup menguat sebesar 1,96 persen ke level 5,999 pada perdagangan Kamis (25/6).
Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5,723-5,847, adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek kami perkirakan untuk menguji 6,060-6,120 dengan support di level 5,784, 5,594 dan resistance di level 6,286, 6,459.
MNC Sekuritas merekomendasikan strategi, Buy on Weakness untuk beberapa saham pilihan. Adapun rekomendasi saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA).
MNC sekuritas memperkirakan MAPA menguat pada level 5,83 persen ke level 635 disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu berada di atas MA60. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi MAPA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (E) dari wave [B].
Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 595-615 dengan target harga 670 dan 750, serta stoploss di bawah 570.
Kemudian untuk MEDC, diperkirakan akan menguat persen ke level 1,065 disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi MEDC diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.
Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 980-1,030 dengan target harga 1,220 hingga 1,370, serta stoploss di bawah 955.
MNC Sekuritas memperkirakan UNTR akan menguat sebesar 2,27 persen ke level 22,500 disertai dengan munculnya volume pembelian,namun penguatannya masih tertahan oleh MA20. MNC Sekuritas mempekirakan, posisi UNTR saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (4).
Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 21,350 -22,975 dengan target harga 23,850 hingga 24,850, serta stoploss di bawah 20,875.
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