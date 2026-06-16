Bank Jakarta Ikut Berkontribusi dalam Lomba Jurnalistik MHT 2026, Dorong Literasi Keuangan Publik

JawaPos.com - Bank Jakarta mengambil peran dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menghadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026. Melalui kolaborasi bersama PWI Jaya, bank pembangunan daerah tersebut mengajak para jurnalis mengangkat isu penguatan UMKM, digitalisasi perbankan, hingga pengembangan ekosistem keuangan guna memperluas pemahaman publik terhadap sektor jasa keuangan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Sekaligus memperkuat hubungan dengan komunitas media.

“Kami meyakini media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir berbagai karya yang mampu menggambarkan secara objektif berbagai inovasi, program, dan kontribusi Bank Jakarta bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, berharap kategori khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta dapat memotivasi para jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, edukatif, dan inspiratif. "Melalui karya jurnalistik yang akurat dan berimbang, diharapkan semangat edukasi yang diusung melalui kategori khusus ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan kepada masyarakat," ucap Arie.

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, mengatakan bahwa kehadiran kategori khusus ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara dunia pers dan sektor perbankan dalam membangun literasi keuangan yang lebih baik.

“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Kategori Khusus Literasi Keuangan yang didukung Bank Jakarta ini, kami berharap para jurnalis dapat menghasilkan karya-karya yang tidak hanya berkualitas secara jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kesit.

Menurutnya, lomba ini juga menjadi ruang bagi insan pers untuk mengangkat berbagai inovasi, layanan, program pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, hingga kontribusi nyata Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta terbuka bagi seluruh wartawan media massa di Indonesia. Peserta dapat mengikuti tiga kategori lomba, yaitu Berita Feature, Artikel Opini, dan Foto Feature.

Terdapat tiga tema utama yang dapat dipilih peserta, yakni Penguatan UKM, Digitalisasi Perbankan Jakarta, dan Ekosistem Keuangan Perbankan. Seluruh karya wajib mencantumkan kata kunci “Bank Jakarta” serta dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi resmi yang disediakan Bank Jakarta.