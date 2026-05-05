Gadai BPKB Motor: Solusi Cepat atau Jerat Finansial? Ini 7 Risiko yang Sering Diabaikan!

Ilustrasi: BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. (Lifepal)
JawaPos.com - Menggadaikan BPKB motor sering jadi jalan pintas saat kamu butuh dana cepat. Prosesnya relatif mudah, syaratnya tidak serumit pinjaman bank, dan uang bisa cair dalam waktu singkat. Tapi di balik kemudahannya, ada sejumlah risiko yang sering tidak disadari sejak awal.
Kalau kamu tidak berhati-hati, keputusan ini justru bisa berujung pada masalah finansial yang lebih besar. Mulai dari beban bunga, potensi kehilangan kendaraan, hingga risiko hukum.
Supaya kamu tidak terjebak, penting untuk memahami 7 risiko berikut sebelum memutuskan gadai BPKB seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
Risiko paling besar dari gadai BPKB motor adalah kehilangan kendaraan. Jika kamu gagal membayar cicilan sesuai perjanjian, pihak pemberi pinjaman berhak menarik motor tersebut sebagai bentuk pelunasan utang.
Hal ini tentu sangat merugikan, apalagi jika motor itu kamu gunakan untuk aktivitas harian seperti bekerja atau berusaha. Karena itu, sebelum menggadaikan BPKB, pastikan kamu sudah benar-benar menghitung kemampuan membayar cicilan agar tidak berujung pada penyitaan.
Saat kamu menggadaikan BPKB, dokumen tersebut akan disimpan oleh pihak pemberi pinjaman. Di sinilah muncul risiko lain, yaitu kemungkinan BPKB hilang atau rusak selama masa gadai.
Jika itu terjadi, proses pengambilan kembali kendaraan setelah utang lunas bisa jadi lebih rumit. Maka dari itu, penting untuk memastikan lembaga yang kamu pilih memiliki sistem penyimpanan yang aman dan terpercaya, serta menyiapkan dokumen pendukung jika diperlukan.
Gadai BPKB sering kali dibarengi dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, ada juga biaya administrasi dan biaya lain yang bisa membuat total utang kamu membesar dari perkiraan awal.
Kalau tidak dihitung dengan matang, kamu bisa kewalahan saat harus melunasi semuanya. Sebelum mengambil pinjaman, sebaiknya kamu bandingkan dulu penawaran dari beberapa lembaga agar mendapatkan skema yang paling ringan.
