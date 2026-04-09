Paylater kian Digemari, Antara Kemudahan Transaksi dan Risiko Finansial

JawaPos.com - Fenomena penggunaan layanan paylater kian marak di Indonesia seiring meningkatnya transaksi digital dan gaya hidup serba instan. Kemudahan akses tanpa kartu kredit, proses persetujuan cepat, serta integrasi dengan berbagai platform e-commerce dan layanan digital membuat paylater menjadi pilihan populer, terutama di kalangan generasi muda.

Di satu sisi, paylater memberikan fleksibilitas keuangan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak maupun gaya hidup. Namun di sisi lain, tren ini juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi perilaku konsumtif dan meningkatnya risiko gagal bayar, khususnya bagi pengguna yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai.

Tren paylater terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi digital dan perubahan perilaku konsumen. Inovasi layanan, peningkatan jumlah pengguna, serta perluasan ekosistem digital menjadi faktor yang turut mendorong semakin luasnya pemanfaatan fasilitas ini di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance), sebagai penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus mengembangkan perannya sebagai solusi pembiayaan digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk elektronik secara lebih fleksibel dan terencana.

Melalui kemudahan transaksi digital yang juga tersedia di toko elektronik konvensional, layanan ini memberikan opsi bagi konsumen untuk segera memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan rumah tangga hingga perangkat pendukung pekerjaan, tanpa perlu menunda pembelian.

Upaya ini semakin diperkuat lewat kerja sama dengan SHARP Indonesia (PT SHARP Electronics Indonesia). Kolaborasi tersebut bertujuan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk teknologi terbaru dari Sharp melalui skema cicilan yang fleksibel dan lebih ringan.

“Kerja sama strategis Indodana Finance dengan SHARP Indonesia merupakan langkah nyata kami dalam memperkuat ekosistem pembiayaan digital di sektor retail elektronik. Dengan menyatukan keunggulan teknologi finansial Indodana PayLater dan jangkauan produk berkualitas dari SHARP, kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih inklusif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” ujar Iwan Dewanto, Direktur Indodana Finance.