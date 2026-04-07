Serap Rekomendasi BPK 91,48 Persen, Komdigi Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pengendalian penggunaan anggaran negara kini semakin tepat sasaran, seiring capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai 91,48 persen.

Hasil tersebut menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu instansi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di atas 90 persen pada semester I 2025, khususnya untuk kategori lembaga dengan pagu anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Sekretaris Jenderal Ismail menyampaikan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran negara kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Setiap rekomendasi kami tindaklanjuti agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas berbagai program, mulai dari perluasan akses internet, dukungan terhadap UMKM digital, hingga penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital.

Melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, kementerian mampu menekan potensi pemborosan, mempercepat pelaksanaan program, serta menjaga kelancaran layanan publik.

“Capaian ini menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga disiplin. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Kemkomdigi memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih tertib akan mendorong percepatan program prioritas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan digital yang lebih merata, aman, dan mudah diakses.