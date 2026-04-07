Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Antara
07 April 2026, 15.52 WIB

Kompak Turun! Cek Harga Emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian Selasa 7 April

Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian, Selasa (7/4) serempak turun, masing-masing ke angka Rp 2.874.000, Rp 2.945.000, dan Rp 2.860.000 per gram.

JawaPos.com - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (7/4), pukul 07.44 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, dan Galeri24 serempak turun, masing-masing ke angka Rp 2.874.000, Rp 2.945.000, dan Rp 2.860.000 per gram.

Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Senin pagi (6/4) yakni UBS Rp 2.885.000, Antam Rp 2.972.000, dan Galeri24 Rp 2.870.000 per gram

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk, dikutip dari Antara.

Galeri24
0,5 gram: Rp 1.500.000
1 gram: Rp 2.860.000.
‎2 gram: Rp 5.650.000
‎5 gram: Rp 14.022.000
‎10 gram: Rp 27.970.000
‎25 gram: Rp 69.549.000
‎50 gram: Rp 138.986.000
‎100 gram: Rp 277.836.000
‎250 gram: Rp 692.883.000
‎500 gram: Rp 1.385.766.000
‎1.000 gram: Rp 2.771.531.000

Antam
0,5 gram: Rp 1.525.000
‎1 gram: Rp 2.945.000
‎2 gram: Rp 5.827.000
3 gram: Rp 8.714.000
‎5 gram: Rp 14.488.000
10 gram: Rp 28.918.000
‎25 gram: Rp 72.163.000
‎50 gram: Rp 144.243.000
‎100 gram: Rp 288.405.000

UBS
0,5 gram: Rp 1.553.000
‎1 gram: Rp 2.874.000
‎2 gram: Rp 5.703.000
‎5 gram: Rp 14.090.000
10 gram: Rp 28.033.000
‎25 gram: Rp 69.944.000
‎50 gram: Rp 139.600.000
‎100 gram: Rp 279.091.000
250 gram: Rp 697.521.000
‎500 gram: Rp 1.393.404.000

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Senin, 6 April 2026: Turun Rp 26.000 Jadi Rp 2.831.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Senin, 6 April 2026: Turun Rp 26.000 Jadi Rp 2.831.000 Per Gram

06 April 2026, 16.33 WIB

Harga Emas Fluktuatif dan Berpotensi Tembus Rp 3 Juta Pekan Depan, Apa Pemicunya? - Image
Finance

Harga Emas Fluktuatif dan Berpotensi Tembus Rp 3 Juta Pekan Depan, Apa Pemicunya?

06 April 2026, 04.04 WIB

Harga Emas Antam Jumat, 3 April 2026: Turun Rp 65.000 Jadi Rp 2.857.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Jumat, 3 April 2026: Turun Rp 65.000 Jadi Rp 2.857.000 Per Gram

03 April 2026, 19.04 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore