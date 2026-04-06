R. Nurul Fitriana Putri
06 April 2026, 16.33 WIB

Harga Emas Antam Senin, 6 April 2026: Turun Rp 26.000 Jadi Rp 2.831.000 Per Gram

Ilustrasi emas ANTAM (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 26.000 menjadi Rp 2.831.000 per gram pada perdagangan awal pekan, Senin (6/4).

Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.857.000 per gram, pada Sabtu (4/4).

Mengutip laman resmi Logam Mulia Antam, emas batangan paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.465.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.970.000.

Begitu juga emas Antam untuk ukuran 10 gram tercatat dihargai sebesar Rp 27.860.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 69.485.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 138.805.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 277.460.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp 2.771.600.000.

Harga yang anjlok juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 27.000 menjadi Rp 2.550.000 per gram.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.577.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.550.000 per gram.

Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.

Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram.

Artikel Terkait
Harga Emas Antam Selasa, 31 Maret 2026: Turun Rp 10.000 Jadi Rp 2.827.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Selasa, 31 Maret 2026: Turun Rp 10.000 Jadi Rp 2.827.000 Per Gram

31 Maret 2026, 18.32 WIB

Harga Emas Antam pada Selasa Pagi Dibanderol Rp 2,827 Juta per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam pada Selasa Pagi Dibanderol Rp 2,827 Juta per Gram

31 Maret 2026, 16.48 WIB

Libur Lebaran Usai, Harga Emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada 30 Maret Stabil - Image
Ekonomi

Libur Lebaran Usai, Harga Emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada 30 Maret Stabil

30 Maret 2026, 14.46 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

