Tradisi Yadnya Kasada di Bromo, Sesaji untuk Dewa Jadi Harapan Warga Kurang Mampu

JawaPos.com - Uang kertas, sayuran, hingga ayam dilemparkan ke kawah Gunung Bromo, Jawa Timur, dalam tradisi Yadnya Kasada. Di lereng curam gunung berapi aktif itu, warga bergegas dengan jaring untuk menangkap sesaji yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (22/10), Yadnya Kasada merupakan festival tahunan masyarakat Hindu Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Bagi masyarakat Tengger, melempar hasil bumi, ternak, dan uang ke kawah merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam. Namun, bagi warga kurang mampu dari desa-desa sekitar, tradisi tersebut juga menjadi kesempatan memperoleh makanan dan uang.

Festival tahun ini berlangsung pada 31 Mei hingga 1 Juni. Sebelum matahari terbit, para umat berjalan melintasi Lautan Pasir, hamparan abu vulkanik di kaki gunung setinggi 2.329 meter tersebut.

Setelah berdoa, mereka melemparkan sesaji berupa kol, daun bawang, dan uang kertas ke kawah. Uap mengepul dari kawah, sementara warga yang membawa jaring menunggu di lereng untuk menangkap barang-barang yang dilemparkan.

Ketika seorang umat melepaskan seekor ayam sebagai ungkapan syukur atas keberuntungan selama setahun, lebih dari selusin orang langsung bergegas menuruni lereng untuk menangkapnya.

Salah seorang warga yang berharap mendapat berkah dari tradisi tersebut adalah Sariman, pria berusia sekitar 40-an tahun yang berasal dari desa terdekat.

“Berkat masyarakat Tengger, kami bisa ikut menikmati berkah yang diberikan Tuhan kepada mereka,” katanya.

Pada festival tahun lalu, Sariman mengumpulkan uang sekitar Rp 1 juta. Jumlah tersebut setara USD 55 berdasarkan nilai yang disebutkan dalam laporan, dan hanya sekitar separuh dari uang yang pernah diperolehnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Tradisi sakral sekaligus sumber penghidupan Perhatian yang semakin besar di media sosial membuat jumlah pengunjung ritual ini meningkat. Namun, semakin banyak pula orang yang datang dengan harapan memperoleh sesaji.