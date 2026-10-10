Hyolyn Siap Tampil di Perayaan 70 Tahun Drama Korea, Bawakan OST Populer 

JawaPos.com – Hyolyn mendapat kesempatan untuk menghadirkan suara khasnya dalam sebuah panggung spesial. Mantan member SISTAR tersebut tampil dalam konser OST yang menjadi bagian dari Korean Drama 70th Anniversary Ceremony, acara yang digelar untuk memperingati perjalanan panjang drama Korea selama tujuh dekade.

Menurut laporan allkpop, Hyolyn tampil dalam acara tersebut di COEX Magok Le West Hall A, Seoul. Panggung tersebut terhubung dengan it’s Live, kanal konten musik live milik MBC, dan menghadirkan sejumlah penyanyi untuk membawakan OST drama Korea secara langsung di hadapan penonton.

Hyolyn dikenal memiliki pengalaman panjang dalam membawakan lagu soundtrack drama. Salah satu OST yang pernah dibawakannya adalah “Hello/Goodbye” dari drama populer My Love from the Star.

Selain itu, ia juga pernah menyanyikan sejumlah OST seperti “Annyeong”, “Make Me Crazy”, “I Will Love You”, dan “ALWAYS”, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai penyanyi dengan vokal kuat sekaligus mampu menyampaikan emosi dalam lagu.

Perayaan 70 tahun drama Korea tersebut bukan sekadar konser musik. Acara ini juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan industri drama Korea sekaligus melihat perkembangan karya untuk generasi berikutnya.

Rangkaian acara mencakup pemutaran cuplikan dokumenter, penghargaan untuk ajang AI trailer drama kreatif, serta pengukuhan sejumlah tokoh ke dalam Korean Drama Hall of Fame.

Selain Hyolyn, konser OST spesial tersebut juga menghadirkan 10CM, Duetto, Lee Ye Ji, Lee Ji Hoon, dan Song Ji Woo. Mereka akan membawakan lagu-lagu yang mewakili kenangan serta emosi dari berbagai drama Korea.