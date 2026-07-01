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Aulia Ramadhani
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.00 WIB

Siap-siap, Penyanyi Berbakat Hyolyn akan Comeback dalam Waktu Dekat

Hyolyn. (Soompi) - Image

Hyolyn. (Soompi)

JawaPos.com - Dengan karya-karya spketakulernya, kini penyanyi asal Korea Hyolyn bersiap untuk melakukan comeback musim panas ini.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/7), berkaitan dengan hal tersebut, agensinya ReH Entertainment, mengkonfirmasi perilisan mini album keempatnya pada 22 Juli.

Agensinya menyatakan, “Saat Hyolyn kembali sebagai ‘ratu asli’ musim panas ini, kami berharap dia sekali lagi akan memikat daftar putar pendengar dengan musiknya.”

Comeback ini menandai kembalinya Hyolyn setelah sekitar tujuh bulan sejak single digitalnya Standing On The Edge pada Desember.

Karya itu merupakan mini album pertamanya dalam sekitar empat tahun sejak ‘iCE,’ yang dirilis pada Juli 2022.

Penyanyi/penulis lagu pop Korea, Hyolyn, merupakan mantan pemimpin grup K-pop wanita Sistar, yang sangat berbakat.

Namun setelah grup tersebut bubar pada tahun 2017, ia mengalihkan fokus ke karier solonya dan gaya vokal yang terinspirasi oleh Christina Aguilera.

Kabarnya, ia pernah merilis single non-album, termasuk hit nomor satu ‘One Way Love’ dan juga merilis album-album lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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