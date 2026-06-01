Fatamorgana Kekuatan Absolut: Menakar Ulang Maskulinitas dan Jalan Pedang Miyamoto Musashi Lewat 'Vagabond'

Miyamoto Musashi oleh mangaka Takehiko Inoue. (Istimewa)
JawaPos.com - Ada satu pertanyaan yang dari dulu tidak pernah memiliki jawaban pasti.
Bukan karena sulit, tetapi karena setiap orang punya definisi yang berbeda dalam mengartikannya.
"Apa artinya menjadi kuat?"
Sebagian orang mengartikannya sebagai simbol kemenangan. Yang lain mendefinisikannya sebagai dominasi dan kontrol. Ada juga yang memandangnya sebagai keberanian dalam menjalani beratnya hidup.
Banyaknya jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa manusia, khususnya laki-laki, sebetulnya menjalani hidup tanpa pernah benar-benar mempertanyakan apa arti 'kuat' yang sesungguhnya.
Faktanya, selama berabad-abad, laki-laki selalu dituntut untuk menjadi sosok yang kuat. Hal ini disertai doktrin bahwa kekuatan merupakan solusi dari semua masalah. Jawaban atas semua keraguan. Kunci untuk menemukan ketenangan.
Tuntutan ini muncul dalam berbagai bentuk di beragam konteks. Di ruang kelas, di gelanggang olahraga, di arena digital, di medan perang, hingga di media sosial modern yang kian hari kian mendorong manusia untuk menjadi lebih sukses dari yang lain.
Padahal, jika mau digali sedikit lebih dalam, obsesi untuk menjadi kuat ini sebetulnya memantik pertanyaan baru: Benarkah menjadi kuat adalah tujuan utama dan jawaban dari eksistensi manusia?
Bagaimana jika semua doktrin tadi tidak lebih dari fatamorgana?
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana