Atta Halilintar Minta Maaf kepada Ameena, Janji Bakal Jadi Ayah yang Lebih Baik

Atta Halilintar menegaskan sama-sama sayang dan cinta kepada kedua buah hatinya. (TikTok: attahalilintar)
JawaPos.com - YouTuber Atta Halilintar akhirnya memberikan respons setelah curahan hati putri sulungnya, Ameena Hanna Nur Atta, menjadi perbincangan luas di media sosial. Melalui sebuah unggahan di TikTok, Atta menyampaikan permintaan maaf sekaligus berjanji akan memperbaiki diri sebagai seorang ayah.
Unggahan tersebut berisi rangkaian video perjalanan Ameena sejak lahir hingga tumbuh menjadi anak perempuan yang kini semakin besar. Momen-momen kebersamaan mereka ditampilkan dalam video bernuansa emosional yang disertai pesan khusus dari Atta.
"Maafin papa ya kak belum bisa jadi papa yang baik. Papa janji jadi lebih baik untuk anak-anak papa. Cinta papa tetap sama untuk kedua putri papa," tulis Atta dalam keterangan unggahannya.
Pesan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang menyoroti sikap Atta yang secara terbuka mengakui kekurangannya dan menyampaikan keinginan untuk menjadi sosok ayah yang lebih baik bagi kedua putrinya.
Baca Juga:Rian Akui Kontroversi Raffi Ahmad Jadi Alasan D'MASIV Putus Kerja Sama dengan RANS Entertainment
Perhatian publik terhadap hubungan Atta dan Ameena memang meningkat setelah potongan percakapan keluarga mereka dalam podcast Daging Talk beredar di media sosial.
Dalam tayangan tersebut, Ameena sempat mengungkapkan perasaan yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang. Di hadapan Atta dan sang ibunda, Aurel Hermansyah, Ameena mengaku merasa ayahnya lebih sering membela sang adik, Azura Humaira Nur Atta.
Pengakuan sederhana itu kemudian memancing beragam reaksi. Sejumlah warganet merasa tersentuh karena Ameena sudah berani mengutarakan perasaannya secara langsung, meski masih berusia sangat muda.
Tak berhenti di situ, sejumlah pengguna media sosial juga kembali memperhatikan rekaman kebersamaan keluarga Atta dan Aurel. Beberapa momen lama ikut diperbincangkan dan memunculkan beragam penafsiran mengenai kedekatan Atta dengan kedua putrinya.
Di tengah ramainya pembahasan tersebut, unggahan permintaan maaf Atta menjadi salah satu respons yang paling banyak mendapat perhatian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022