Atta Halilintar Minta Maaf kepada Ameena, Janji Bakal Jadi Ayah yang Lebih Baik

JawaPos.com - YouTuber Atta Halilintar akhirnya memberikan respons setelah curahan hati putri sulungnya, Ameena Hanna Nur Atta, menjadi perbincangan luas di media sosial. Melalui sebuah unggahan di TikTok, Atta menyampaikan permintaan maaf sekaligus berjanji akan memperbaiki diri sebagai seorang ayah.

Unggahan tersebut berisi rangkaian video perjalanan Ameena sejak lahir hingga tumbuh menjadi anak perempuan yang kini semakin besar. Momen-momen kebersamaan mereka ditampilkan dalam video bernuansa emosional yang disertai pesan khusus dari Atta.

"Maafin papa ya kak belum bisa jadi papa yang baik. Papa janji jadi lebih baik untuk anak-anak papa. Cinta papa tetap sama untuk kedua putri papa," tulis Atta dalam keterangan unggahannya.

Pesan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang menyoroti sikap Atta yang secara terbuka mengakui kekurangannya dan menyampaikan keinginan untuk menjadi sosok ayah yang lebih baik bagi kedua putrinya.

Perhatian publik terhadap hubungan Atta dan Ameena memang meningkat setelah potongan percakapan keluarga mereka dalam podcast Daging Talk beredar di media sosial.

Dalam tayangan tersebut, Ameena sempat mengungkapkan perasaan yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang. Di hadapan Atta dan sang ibunda, Aurel Hermansyah, Ameena mengaku merasa ayahnya lebih sering membela sang adik, Azura Humaira Nur Atta.

Pengakuan sederhana itu kemudian memancing beragam reaksi. Sejumlah warganet merasa tersentuh karena Ameena sudah berani mengutarakan perasaannya secara langsung, meski masih berusia sangat muda.

Tak berhenti di situ, sejumlah pengguna media sosial juga kembali memperhatikan rekaman kebersamaan keluarga Atta dan Aurel. Beberapa momen lama ikut diperbincangkan dan memunculkan beragam penafsiran mengenai kedekatan Atta dengan kedua putrinya.