Jawaban Atta Halilintar Usai Ameena Merasa Kurang Dibela

YouTuber Atta Halilintar. (Instagram: attahalilintar)

JawaPos.com - YouTuber Atta Halilintar buka suara terkait perasaan putri sulungnya, Ameena Hanna Nur Atta, yang sempat merasa kurang dibela dibandingkan sang adik, Azura Humaira Nur Atta.

Atta menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang kepada kedua putrinya, meski mengakui cara mendidik Ameena dan Azura bisa berbeda tergantung situasi.

Melalui akun TikTok pribadinya, Atta mengunggah sejumlah foto kebersamaannya dengan kedua putrinya. Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan pesan panjang yang menggambarkan perasaan dan harapannya sebagai seorang ayah.

Dalam unggahan itu, suami Aurel Hermansyah tersebut menjelaskan bahwa setiap anak mungkin membutuhkan pendekatan pengasuhan yang berbeda. Namun, hal itu tidak berarti kasih sayang yang diberikannya kepada mereka juga berbeda.

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"Karena mungkin cara Papa mendidik kalian berbeda di setiap keadaan dan momen. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah: cinta Papa kepada kalian berdua selalu sama besarnya. Tidak lebih dan tidak kurang," tulis Atta Halilintar di akun TikTok pribadinya.

Atta juga menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan Ameena dengan Azura. Ia menyadari masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan peran sebagai seorang ayah.

"Cinta Papa kepada kedua anak Papa selalu sama besarnya. Tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membeda-bedakan atau membandingkan kalian," lanjutnya.