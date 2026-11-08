Sarwendah Bantah Jadi Dalang Aksi Demo yang Desak Ruben Onsu Diboikot dari Televisi

JawaPos.com - Artis Sarwendah membantah tudingan menjadi dalang di balik gelaran aksi demonstrasi yang mendesak Ruben Onsu diboikot dari stasiun televisi.

Melalui kuasa hukumnya, ia menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam gelaran aksi massa yang berlangsung di Gedung Trans TV di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

Bantahan tersebut disampaikan Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya.

Chris menegaskan baik Sarwendah maupun tim kuasa hukumnya sama sekali tidak mengetahui rencana gelaran demonstrasi yang digelar pada Kamis, 5 November 2026 tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa klien kami (Sarwendah) maupun kami selaku kuasa hukum sama sekali tidak terlibat sedikit pun dalam aksi demonstrasi tersebut," ujar Chris.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menghubungkan nama Sarwendah dengan aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, tudingan yang menyebut mantan istri Ruben Onsu itu sebagai pihak yang menggerakkan atau berada di balik gelaran demonstrasi sama sekali tidak memiliki dasar.

Chris juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja membangun opini terkait Sarwendah membayar sejumlah orang untuk mengikuti aksi tersebut.

"Jangan membangun opini, menyebarkan informasi yang tidak benar, atau menghubungkan pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan. Yang jelas kami tidak terlibat, kami tidak terkait. Mohon jangan membangun narasi yang menyesatkan," tegasnya.