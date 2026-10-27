Ruben Onsu Punya Banyak Bukti, Optimistis Menang Perebutan Hak Asuh Anak Lawan Sarwendah

JawaPos.com - Ruben Onsu sangat optimistis bakal menang melawan Sarwendah dan akan mendapatkan hak asuh anak berdasarkan proses hukum yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben Onsu disebut memiliki cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat posisinya di persidangan, sehingga harapannya bisa meyakinkan majelis hakim.

Minola menegaskan, optimisme tersebut menjadi bagian dari upaya hukum yang sedang ditempuh Ruben Onsu. Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan keputusan akhir kepada majelis hakim berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan kedua belah pihak selama masa persidangan.

"Kalau rasa optimisme, kita harus optimis. Nggak mungkin kita berjuang terus pesimis," ujar Minola Sebayang.

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Ia menjelaskan, setiap pihak yang berperkara tentu berharap dapat memenangkan gugatan melalui bukti-bukti yang diajukan. Namun hasil persidangan nanti tetap sangat bergantung pada penilaian majelis hakim dalam melihat fakta-fakta dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak yang tersaji selama persidangan.

Dalam perkembangan perkara hak asuh anak, pihak Ruben Onsu telah menyerahkan sejumlah bukti tertulis. Penyerahan bukti tertulis tersebut diserahkan sebanyak dua kali.

"Dua kali sudah kami lakukan bukti tertulisnya," kata Minola Sebayang.