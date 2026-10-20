Pasar Kecantikan Indonesia Capai Rp 35,6 Triliun, Pelaku Usaha Perlu Jaga Kualitas

JawaPos.com - Industri kecantikan di Indonesia terus tumbuh. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sepanjang 2025, pendapatan pasar kosmetik Indonesia mencapai sekitar Rp35,6 triliun dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,73 per per tahun.

Segmen personal care, skincare, dan makeup, menjadi kontributor dominan seiring meningkatnya kebutuhan perawatan diri dan kesadaran konsumen terhadap kualitas produk.

Pertumbuhan pesat tersebut juga tidak terlepas dari peran para entrepreneur muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan bisnis.

Menko Airlangga mengapresiasi dinamika ini karena turut mendorong lahirnya berbagai startup baru yang memperkuat ekosistem industri kecantikan.

Kemudian, generasi muda juga memainkan peran strategis sebagai penggerak tren, pencipta konten, sekaligus pengawas informal di ruang digital.

Dalam ekosistem seperti ini, kualitas dan keamanan produk menjadi faktor krusial yang harus dijaga pelaku usaha karena pengalaman negatif dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi reputasi brand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki pencatatan data industri kecantikan.

Salah satunya melalui pemecahan Harmonized System (HS) Number atau International Standard Industrial Classification (ISIC) khusus bagi produk inovasi dalam negeri yang masih melakukan contract manufacturing di luar negeri.