Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Pasar Kecantikan Indonesia Capai Rp 35,6 Triliun, Pelaku Usaha Perlu Jaga Kualitas

Ilustrasi perawatan wajah (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi perawatan wajah (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Industri kecantikan di Indonesia terus tumbuh. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sepanjang 2025, pendapatan pasar kosmetik Indonesia mencapai sekitar Rp35,6 triliun dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,73 per per tahun.

Segmen personal care, skincare, dan makeup, menjadi kontributor dominan seiring meningkatnya kebutuhan perawatan diri dan kesadaran konsumen terhadap kualitas produk.

Pertumbuhan pesat tersebut juga tidak terlepas dari peran para entrepreneur muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan bisnis.

Menko Airlangga mengapresiasi dinamika ini karena turut mendorong lahirnya berbagai startup baru yang memperkuat ekosistem industri kecantikan.

Kemudian, generasi muda juga memainkan peran strategis sebagai penggerak tren, pencipta konten, sekaligus pengawas informal di ruang digital.

Dalam ekosistem seperti ini, kualitas dan keamanan produk menjadi faktor krusial yang harus dijaga pelaku usaha karena pengalaman negatif dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi reputasi brand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki pencatatan data industri kecantikan.

Salah satunya melalui pemecahan Harmonized System (HS) Number atau International Standard Industrial Classification (ISIC) khusus bagi produk inovasi dalam negeri yang masih melakukan contract manufacturing di luar negeri.

“Dan kebijakan ini akan mulai berlaku tahun depan. Jadi nanti bisa monitor dari pameran di sini, berapa banyak inovasi dalam negeri yang contract manufacturing-nya luar negeri dan termonitor, baik Korea ataupun China, menjadi salah satu source yang luar biasa sebelum full diproduksi di dalam negeri,” ujar Menko Airlangga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perawatan Wajah dengan DNA Salmon, Regenerasi Kulit untuk Lebih Glowing - Image
Lifestyle

Perawatan Wajah dengan DNA Salmon, Regenerasi Kulit untuk Lebih Glowing

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.19 WIB

Tak Harus Perawatan Mahal, Begini 5 Cara Sederhana Merawat Keseimbangan Wajah - Image
Lifestyle

Tak Harus Perawatan Mahal, Begini 5 Cara Sederhana Merawat Keseimbangan Wajah

Rabu, 23 September 2026 | 04.18 WIB

Tak Harus Perawatan Mahal, 5 Tips Ini Bisa Bantu Kulit Wajah Lebih Halus - Image
Lifestyle

Tak Harus Perawatan Mahal, 5 Tips Ini Bisa Bantu Kulit Wajah Lebih Halus

Senin, 14 September 2026 | 19.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore