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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.26 WIB

Minjae xikers Debut sebagai Produser Title Track Lewat Comeback “Dienamite”

Minjae Xikers (x @dalminjae) - Image

Minjae Xikers (x @dalminjae)

JawaPos.com - xikers sapa penggemar melalui comeback terbaru berjudul “Dienamite”.

Rilisan ini menjadi momen penting bagi grup tersebut karena lagu utamanya merupakan title track pertama yang diproduksi oleh sang leader, Minjae.

Menurut laporan allkpop, keterlibatan Minjae dalam produksi “Dienamite” menandai pencapaian baru dalam perjalanan musik xikers.

Sebagai pemimpin grup, ia tidak hanya berperan dalam aktivitas panggung, tetapi juga mulai memperlihatkan kontribusi lebih besar dalam proses kreatif di balik karya mereka.

Keterlibatan seorang anggota dalam produksi lagu utama memberikan kesempatan bagi grup untuk menghadirkan identitas musik yang lebih personal.

Melalui “Dienamite”, Minjae dapat menuangkan gagasan musikalnya sekaligus menunjukkan perkembangan kemampuan sebagai musisi dan produser.

Comeback ini juga menjadi kesempatan bagi xikers untuk kembali memperkuat karakter mereka di industri K-pop.

Grup yang dikenal dengan penampilan penuh energi tersebut diharapkan menghadirkan warna musik dan konsep panggung yang semakin matang melalui rilisan terbaru.

Penggemar kini menantikan perilisan lengkap “Dienamite” serta penampilan xikers dalam rangkaian promosi mendatang.

Perhatian juga tertuju pada karya produksi Minjae, yang menjadi salah satu daya tarik utama comeback kali ini.

Editor: Hanny Suwindari
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