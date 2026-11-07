Shownu MONSTA X Alami Herniated Disc, Terpaksa Absen dari Sejumlah Kegiatan

Shownu (x @monstaxbase)
JawaPos.com - Kabar kurang baik dari Shownu MONSTA X, yang harus menghentikan sementara sejumlah aktivitasnya setelah mengalami gangguan kesehatan.
STARSHIP Entertainment mengumumkan bahwa sang idol didiagnosis mengalami herniated disc atau hernia diskus.
Keputusan tersebut membuat Shownu harus mengutamakan kondisi tubuhnya dan menjalani masa pemulihan sebelum kembali beraktivitas bersama grup.
Mengutip laporan Soompi, Shownu sebelumnya mengunjungi rumah sakit setelah mengalami nyeri pada bagian punggung. Ia kemudian menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh hingga dokter memastikan adanya herniated disc.
Kondisi ini berkaitan dengan bantalan antarruas tulang belakang yang mengalami penonjolan dan dapat menimbulkan rasa sakit maupun gangguan pada saraf.
Akibatnya, Shownu tidak dapat menghadiri dua agenda yang telah dijadwalkan, yakni fan event MONSTA X EP [The Phase] di Beijing dan ajang penghargaan 2026 Korea Grand Music Awards (KGMA).
Ketidakhadirannya tentu menjadi kabar yang mengecewakan bagi penggemar yang telah menantikan penampilan langsung sang idol. Namun, keputusan untuk beristirahat dinilai penting agar proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik.
STARSHIP Entertainment juga menjelaskan bahwa beberapa anggota MONSTA X lainnya, termasuk Hyungwon, tetap akan menghadiri KGMA 2026. Meski demikian, MONSTA X dipastikan tidak akan tampil sebagai grup dalam acara penghargaan tersebut.
Sementara itu, informasi mengenai partisipasi Shownu dalam sesi video call fan sign dan foto bersama penggemar di Beijing akan diumumkan secara terpisah.
Terkait agenda selanjutnya, agensi belum memberikan kepastian kapan Shownu dapat kembali mengikuti seluruh kegiatan MONSTA X.
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Jawa Pos
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