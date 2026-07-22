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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 06.54 WIB

Hyungwon MONSTA X Unggah Selfie Bareng Jeonghan dan DK SEVENTEEN, Persahabatan 10 Tahun Jadi Sorotan

hyungwon, DK, jeonghan (x @monekbr) - Image

hyungwon, DK, jeonghan (x @monekbr)

JawaPos.com - Hyungwon MONSTA X, membuat penggemar tersenyum setelah mengunggah selfie bersama Jeonghan dan DK dari SEVENTEEN.

Foto yang dibagikan melalui media sosial pribadinya pada 21 Juli langsung menjadi perbincangan hangat karena memperlihatkan keakraban tiga idol yang telah lama bersahabat.

Dalikutip dari allkpop, Hyungwon, Jeonghan, dan DK tampil santai dengan pakaian kasual sambil berpose di depan cermin. Ketiganya saling merangkul bahu dan kompak menunjukkan pose tanda damai, menciptakan suasana hangat yang memperlihatkan kedekatan mereka di luar aktivitas panggung.

Momen ini mengingatkan pada persahabatan antara MONSTA X dan SEVENTEEN. Kedua grup sama-sama memulai debut pada Mei 2015, sehingga telah melewati berbagai perjalanan karier bersama selama lebih dari sepuluh tahun. 

Hubungan para member juga kerap terlihat dalam berbagai kesempatan. Sebelumnya, Mingyu dan The8 SEVENTEEN sempat mengunjungi Shownu dan Hyungwon saat proses syuting sebuah konten YouTube.

Interaksi seperti ini membuat para penggemar semakin yakin bahwa hubungan kedua grup bukan sekadar rekan kerja di industri, melainkan persahabatan yang tulus.

Di tengah kesibukan masing-masing, MONSTA X dan SEVENTEEN tetap menunjukkan dukungan satu sama lain.

MONSTA X saat ini tengah menjalani tur dunia "The X: Nexus", sementara SEVENTEEN terus melanjutkan aktivitas grup setelah seluruh anggotanya memperbarui kontrak, menandai komitmen mereka untuk terus berkarya bersama.

Bagi para penggemar, foto sederhana tersebut menjadi bukti bahwa persahabatan di dunia K-pop dapat bertahan lama meski jadwal para idol sangat padat.

Editor: Hanny Suwindari
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