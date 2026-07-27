Kihyun MONSTA X Rilis Versi Bahasa Inggris 'So Good' Jelang Tur Amerika Utara

JawaPos.com – Kihyun MONSTA X memberikan kejutan bagi para penggemarnya dengan merilis versi bahasa Inggris dari lagu "So Good", title track mini album solo keduanya, BORDERLINE.

Lagu tersebut diluncurkan menjelang rangkaian tur Amerika Utara MONSTA X sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar internasional sekaligus memperluas jangkauan karya solonya.

Dikutip dari allkpop, versi terbaru ini tetap mempertahankan energi ceria dan nuansa rock yang menjadi ciri khas "So Good", namun hadir dengan lirik berbahasa Inggris yang membuat pesan lagu terasa lebih dekat bagi pendengar global.

Perilisan ini menjadi langkah lanjutan Kihyun setelah sukses melakukan comeback solo awal bulan ini melalui mini album BORDERLINE, yang mendapat sambutan positif dari penggemar maupun kritikus musik.

BORDERLINE sendiri berhasil menunjukkan performa yang impresif di pasar internasional.

Album tersebut menduduki puncak tangga lagu iTunes Top K-Pop Albums di beberapa negara, termasuk Australia, Finlandia, dan Belanda.

Bahkan, media Forbes memuji album tersebut sebagai karya yang mampu menghadirkan empati sekaligus resonansi emosional melalui musiknya.

Perilisan ini juga menjadi momentum yang tepat karena MONSTA X tengah bersiap melanjutkan tur dunia "THE X : NEXUS" dengan rangkaian konser di Amerika Utara.

Kehadiran versi baru "So Good" diharapkan dapat semakin memeriahkan penampilan Kihyun di atas panggung sekaligus mempererat hubungan dengan para penggemar internasional yang telah lama menantikan aksi grup tersebut.