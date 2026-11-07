Siap Debut! JYP Entertainment Perkenalkan oftheblue, Boy Group Baru yang Bikin Penasaran

Grup Rookie Oftheblue (x @soompi)
JawaPos.com - JYP Entertainment membuat penggemar K-Pop penasaran dengan proyek terbarunya.
Agensi yang menaungi sejumlah grup populer Korea Selatan tersebut memberikan petunjuk mengenai peluncuran boy group baru bernama oftheblue.
Kabar ini mulai mencuri perhatian setelah sebuah situs resmi khusus grup tersebut diluncurkan pada 6 November 2026.
Meski belum banyak informasi yang dibagikan, kemunculan proyek baru ini langsung memancing rasa ingin tahu penggemar.
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Mengutip laporan Soompi, situs oftheblue menampilkan dua gambar teaser dengan slogan berbahasa Inggris, "Music Begins Everywhere".
Kalimat tersebut menjadi petunjuk awal mengenai identitas dan arah musikal grup yang sedang dipersiapkan JYP Entertainment.
Selain materi visual, pengunjung situs juga dapat mendengarkan cuplikan instrumental sebuah lagu yang memberikan gambaran awal tentang musik mereka.
Salah satu gambar teaser turut menarik perhatian karena memberikan isyarat bahwa oftheblue kemungkinan memiliki empat anggota.
Namun, informasi mengenai jumlah personel tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak agensi. Identitas para anggota, nama lengkap, hingga profil masing-masing juga masih dirahasiakan.
Strategi pengenalan yang misterius ini membuat penggemar mulai berspekulasi mengenai sosok di balik proyek terbaru JYP tersebut.
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Jawa Pos
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