JYP Entertainment Umumkan Kondisi Hyunjin Stray Kids, Fokus pada Pemulihan Bahu

JawaPos.com - Kabar mengenai kondisi kesehatan Hyunjin Stray Kids jadi perhatian penggemar setelah JYP Entertainment mengumumkan bahwa sang idol mengalami nyeri pada bahu kanan.

Hyunjin saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan perawatan medis, sekaligus mengikuti anjuran dokter untuk menghindari gerakan yang dapat memberikan tekanan berlebih pada bahunya.

Menurut laporan Soompi, JYP Entertainment menjelaskan bahwa tenaga medis menyarankan Hyunjin membatasi gerakan yang berpotensi memperburuk kondisinya serta menjalani rehabilitasi bersamaan dengan perawatan.

Karena itu, gerakannya mungkin akan dibatasi selama rangkaian konser Stray Kids World Tour “RUN IT JAPAN” pada pekan tersebut dan sejumlah jadwal mendatang untuk sementara waktu.

Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada STAY, sebutan bagi penggemar Stray Kids, karena harus mengabarkan kondisi tersebut secara mendadak. JYP memahami bahwa para penggemar telah menantikan penampilan Hyunjin di atas panggung.

Meski demikian, agensi menegaskan bahwa kesehatan dan proses pemulihan sang artis menjadi prioritas utama, serta berkomitmen memberikan perawatan yang diperlukan.

Pembatasan gerakan ini berpotensi memengaruhi koreografi atau aktivitas Hyunjin selama tampil bersama anggota Stray Kids lainnya. Namun, pengumuman agensi tidak menyatakan bahwa Hyunjin dipastikan absen dari konser.