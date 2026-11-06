Pendiri JYP Entertainment, Park Jin Young Menanggapi Kontroversi Aliran Sesat

Park Jin Young berbicara dalam sebuah taklimat pers di Seoul. (Yonhap)

JawaPos.com - Penyanyi sekaligus produser Park Jin Young secara pribadi menepis tuduhan yang menyebutkan bahwa kelompok keagamaannya, Firstfruits, merupakan organisasi sesat atau semu.

Park Jin Young mengisyaratkan, bahwa tuduhan semacam itu sama saja dengan persekusi.

Pendiri JYP Entertainment tersebut juga menyatakan, bahwa masalah ini pada akhirnya akan terselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Jin Young mengatakan hal tersebut dalam sebuah video ceramah yang diunggah pada hari Selasa (3/11), di saluran YouTube Firstfruits.

“Saat ini, kita mulai mendengar orang-orang menyebut kita sebagai penganut ajaran sesat dan anggota sekte, serta mulai menghadapi tuduhan yang cukup berat.”

“Semuanya akan terselesaikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat,” ungkap Jin Young.

“Ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan, dengan memperdebatkan doktrin atau mengorganisasi orang untuk turun tangan dan menulis komentar. Tuhan akan mengurus penyelesaiannya.”

Ceramah yang berjudul 'Keyakinan Semu vs. Keyakinan Sejati' ini, berdurasi sedikit lebih dari satu jam tujuh menit.

Dalam pemaparannya, Jin Young juga menjelaskan apa yang membuatnya memutuskan untuk memeluk sebuah agama.

“Untuk pertama kalinya, saat menginjak usia 40 tahun, berbagai hal tidak berjalan seperti yang aku inginkan,” ujarnya seraya mengenang masa lalunya.

“Sebelumnya, meskipun pernah gagal, aku akan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Begitulah cara aku menjalani hidup selama 40 tahun.”