Momen Manis Keluarga Lee Seung Gi dan Lee Da In, Sambut Kehadiran Anak Kedua

Lee Seung Gi (allkpop)
JawaPos.com - Pasangan selebriti Korea Selatan Lee Seung Gi dan Lee Da In bagikan momen kebersamaan keluarga yang langsung menarik perhatian publik.
Melalui unggahan media sosial pada 5 November 2026, Lee Da In memperlihatkan putra kedua mereka untuk pertama kalinya.
Bayi laki-laki yang lahir pada Juli 2026 tersebut kini telah berusia sekitar empat bulan. Unggahan ini menjadi momen spesial karena pasangan tersebut selama ini cukup menjaga privasi kehidupan anak-anak mereka.
Mengutip laporan allkpop, Lee Da In membagikan sejumlah foto keluarga dengan keterangan singkat, “Happiest birthday ever”. Dalam foto tersebut, ia terlihat tersenyum bersama kedua anaknya di depan kue ulang tahun.
Wajah anak-anak mereka tetap ditutupi menggunakan stiker berbentuk hati, sehingga identitas sang buah hati tetap terlindungi meskipun momen keluarga itu dibagikan kepada publik.
Lee Da In juga menyertakan potret yang memperlihatkan putri sulung mereka saat mulai menjalani peran sebagai seorang kakak.
Ia menuliskan kalimat “A little sibling has arrived” untuk menggambarkan kehadiran anggota keluarga baru.
Unggahan tersebut memperlihatkan suasana hangat antara kedua anak mereka, sekaligus menjadi gambaran kecil kehidupan pasangan itu setelah resmi menjadi orang tua dua anak.
Tidak hanya Lee Da In dan kedua buah hatinya, Lee Seung Gi juga muncul dalam salah satu foto yang dibagikan.
Penyanyi sekaligus aktor tersebut terlihat duduk di tempat tidur sambil membacakan buku cerita bergambar kepada putri sulungnya.
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