Lee Seung Gi dan Lee Da In Resmi Jadi Orang Tua Dua Anak

Lee seung gi dan lee da in (X @soompi)
JawaPos.com - Kabar bahagia dari aktor Lee Seung Gi dan Lee Da In. Rumah tangga mereka kini semakin lengkap setelah resmi menyambut kelahiran anak kedua.
Pasangan ini dikaruniai seorang bayi laki-laki yang lahir dalam kondisi sehat.
Dirilis dari Soompi pada 8 Juli, media Korea JTBC melaporkan bahwa Lee Da In melahirkan putra mereka pada sore hari, 7 Juli.
Proses persalinan disebut berjalan lancar, sementara kondisi ibu dan bayi dilaporkan sehat. Lee Seung Gi setia mendampingi sang istri selama masa kelahiran tersebut.
Pihak agensi Lee Seung Gi langsung memberikan konfirmasi resmi. Melalui pernyataan singkat, agensi membenarkan bahwa pasangan tersebut telah menyambut kelahiran anak kedua mereka.
Perwakilan agensi menyampaikan bahwa Lee Seung Gi dan Lee Da In kini tengah berbahagia atas kehadiran putra mereka. Mereka juga memastikan bahwa ibu dan bayi berada dalam kondisi sehat.
Lee Seung Gi dan Lee Da In sendiri resmi menikah pada Maret 2023 dalam sebuah upacara pernikahan yang berlangsung hangat.
Kebahagiaan pasangan ini semakin bertambah ketika mereka menyambut kelahiran anak pertama, seorang bayi perempuan, pada Februari 2024.
Dengan lahirnya anak laki-laki tersebut, keluarga kecil Lee Seung Gi dan Lee Da In kini telah memiliki sepasang buah hati.
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