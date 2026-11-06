Lee Seung Gi dan Lee Da In Perlihatkan Anak Kedua yang Baru Berusia 4 Bulan

JawaPos.com - Aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi, dan istrinya, Lee Da In, akhirnya memperlihatkan kebersamaan keluarga mereka setelah dikaruniai anak kedua. Kali ini, pasangan tersebut mencuri perhatian publik setelah Lee Da In membagikan foto putra mereka yang kini berusia empat bulan untuk pertama kalinya.

Momen tersebut dibagikan Lee Da In melalui akun media sosialnya pada 5 November 2026. Unggahan itu sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahunnya yang ke-34.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan, Lee Da In tampak menikmati waktu bersama kedua buah hatinya. Ia terlihat menggendong putra keduanya di depan sebuah kue ulang tahun yang diduga disiapkan oleh sang suami, Lee Seung Gi.

Sementara itu, Lee Seung Gi juga memperlihatkan sisi kebapakannya. Dalam salah satu foto, aktor tersebut terlihat memangku putri sulung mereka sambil membacakan buku bergambar.

Lee Da In juga mengunggah foto kedua anaknya yang sedang bersama. Ia menyertakan keterangan singkat, "Dua harta karunku," dan memasukkan salah satu lagu milik Lee Seung Gi sebagai musik pengiring unggahan tersebut.

Meski untuk pertama kalinya memperlihatkan putra mereka ke publik, Lee Da In dan Lee Seung Gi tetap menjaga privasi anak-anaknya. Wajah kedua buah hati mereka ditutupi menggunakan emoji berbentuk hati.

Namun, sejumlah detail dalam foto tetap menarik perhatian warganet. Lesung pipi putri sulung mereka terlihat jelas dan disebut-sebut mirip dengan ayahnya.

Unggahan tersebut juga mengingatkan publik pada momen ketika keluarga ini pertama kali menyambut kehadiran anggota baru. Lee Da In sebelumnya pernah membagikan foto putrinya yang berbaring di samping sang adik yang baru lahir dengan keterangan, "Aku sekarang punya adik kecil."