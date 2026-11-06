Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 6 November 2026 | 22.18 WIB

Lee Seung Gi dan Lee Da In Perlihatkan Anak Kedua yang Baru Berusia 4 Bulan

Lee Seung Gi dan Lee Da In memamerkan anak kedua yang baru berusia 4 bulan melalui unggahan di akun media sosial. (Instagram: xx_dain) - Image

Lee Seung Gi dan Lee Da In memamerkan anak kedua yang baru berusia 4 bulan melalui unggahan di akun media sosial. (Instagram: xx_dain)

JawaPos.com - Aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi, dan istrinya, Lee Da In, akhirnya memperlihatkan kebersamaan keluarga mereka setelah dikaruniai anak kedua. Kali ini, pasangan tersebut mencuri perhatian publik setelah Lee Da In membagikan foto putra mereka yang kini berusia empat bulan untuk pertama kalinya.

Momen tersebut dibagikan Lee Da In melalui akun media sosialnya pada 5 November 2026. Unggahan itu sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahunnya yang ke-34.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan, Lee Da In tampak menikmati waktu bersama kedua buah hatinya. Ia terlihat menggendong putra keduanya di depan sebuah kue ulang tahun yang diduga disiapkan oleh sang suami, Lee Seung Gi.

Sementara itu, Lee Seung Gi juga memperlihatkan sisi kebapakannya. Dalam salah satu foto, aktor tersebut terlihat memangku putri sulung mereka sambil membacakan buku bergambar.

Lee Da In juga mengunggah foto kedua anaknya yang sedang bersama. Ia menyertakan keterangan singkat, "Dua harta karunku," dan memasukkan salah satu lagu milik Lee Seung Gi sebagai musik pengiring unggahan tersebut.

Meski untuk pertama kalinya memperlihatkan putra mereka ke publik, Lee Da In dan Lee Seung Gi tetap menjaga privasi anak-anaknya. Wajah kedua buah hati mereka ditutupi menggunakan emoji berbentuk hati.

Namun, sejumlah detail dalam foto tetap menarik perhatian warganet. Lesung pipi putri sulung mereka terlihat jelas dan disebut-sebut mirip dengan ayahnya.

Unggahan tersebut juga mengingatkan publik pada momen ketika keluarga ini pertama kali menyambut kehadiran anggota baru. Lee Da In sebelumnya pernah membagikan foto putrinya yang berbaring di samping sang adik yang baru lahir dengan keterangan, "Aku sekarang punya adik kecil."

Foto-foto terbaru itu pun mendapat beragam respons dari pengguna media sosial. Beberapa warganet menyoroti kemiripan anak-anak pasangan tersebut dengan Lee Seung Gi.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lee Seung Gi Ungkap Kisah Haru di Balik Lagu Encore, Kenangan Bersama Shin Hae Chul - Image
Music & Movie

Lee Seung Gi Ungkap Kisah Haru di Balik Lagu Encore, Kenangan Bersama Shin Hae Chul

Jumat, 6 November 2026 | 20.15 WIB

Lee Seung Gi dan Lee Da In Resmi Jadi Orang Tua Dua Anak - Image
Entertainment

Lee Seung Gi dan Lee Da In Resmi Jadi Orang Tua Dua Anak

Jumat, 10 Juli 2026 | 05.30 WIB

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua - Image
Infotainment

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.39 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore