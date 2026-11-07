Usai Kontroversi Maraton, Minho SHINee Kembali Tantang Diri Lewat Triathlon

Minho SHINee (allkpop)
JawaPos.com - Minho SHINee perlihatkan kecintaannya terhadap dunia olahraga melalui tantangan triathlon.
Dalam episode terbaru program I Live Alone yang tayang pada 6 November 2026, pemirsa akan menyaksikan perjuangannya mengikuti kompetisi triathlon di Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan. Ini menjadi keikutsertaan ketiganya dalam ajang yang menguji ketahanan fisik tersebut.
Menurut laporan Allkpop, Minho telah mempersiapkan diri dengan rutin berlatih renang, bersepeda, dan lari meski memiliki jadwal pekerjaan yang padat.
Ia bahkan datang sehari sebelum perlombaan bersama sepeda kesayangannya untuk melakukan registrasi serta memeriksa perlengkapan.
Meski cuaca hujan, semangatnya tidak surut. Minho mengaku antusias sekaligus merasakan ketegangan menjelang perlombaan.
Triathlon yang diikutinya terdiri dari tiga tahapan, yakni berenang sejauh 1,5 kilometer, bersepeda sepanjang 40 kilometer, dan berlari sejauh 10 kilometer.
Kali ini, Minho memasang target untuk mencatatkan waktu terbaik sepanjang perjalanan kompetisinya. Dengan tekad kuat, ia berusaha menyelesaikan setiap tahapan sambil memegang prinsip, “No excuses, no whining.”
Penayangan tersebut juga hadir beberapa hari setelah Minho menjadi sorotan akibat kontroversi dalam debut maraton penuhnya di 2026 JTBC Seoul Marathon pada 1 November.
Ia menyelesaikan jarak 42,195 kilometer dengan catatan waktu 3 jam 18 detik, hanya terpaut 18 detik dari target sub-3.
Namun, rekaman yang memperlihatkan seorang pelari lain menyentuh bagian punggung dan pinggangnya memicu perdebatan mengenai bantuan fisik selama perlombaan.
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Jawa Pos
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