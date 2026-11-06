Minho SHINee Melepas Rekor Maratonnya Menyusul Kontroversi Penggunaan Pacemaker

Minho SHINee melepas rekor maratonnya. (SM Entertainment) JawaPos.com - Minho SHINee telah menyerahkan catatan waktu finis maratonnya dan menyampaikan permohonan maaf, setelah rekaman memperlihatkan seorang pelari lain tampak mendorongnya saat perlombaan berlangsung. Namun, alih-alih berbalik menentang Minho SHINee, banyak penggemar justru memuji tanggapannya dan memprediksi bahwa semangat kompetitifnya yang dikenal luas, akan mendorongnya untuk kembali dengan lebih kuat. Minho menyelesaikan maraton penuh pertamanya pada ajang JTBC Seoul Marathon 2026, yang digelar di Sangam World Cup Park, Seoul, pada hari Minggu (1/11). Ia menuntaskan lintasan sepanjang 42,195 kilometer tersebut dalam waktu tiga jam 18 detik, nyaris mencapai target prestisius 'sub-tiga; yakni menyelesaikan maraton dalam waktu kurang dari tiga jam. Meskipun hanya kurang 18 detik untuk mencapai tujuannya, Minho merayakan pengalaman tersebut dan menyatakan tekadnya untuk mencoba lagi. Dia juga berterima kasih kepada sesama pelari yang telah membantunya menjaga kecepatan sepanjang perlombaan. “Aku bisa mencapai waktu yang baik berkat Jun hyung (panggilan akrab pria pada pria yang lebih tua) yang berperan sebagai pacemaker ku,” ujarnya.

Namun, kontroversi muncul setelah sebuah video beredar secara daring yang memperlihatkan sang pemandu kecepatan (pacemaker), meletakkan tangannya di punggung bagian bawah Minho dan tampak mendorongnya ke depan, selama perlombaan berlangsung.

Beberapa pengguna daring menuduh Minho melanggar peraturan maraton, dengan merujuk pada aturan teknis yang ditetapkan oleh Asosiasi Federasi Atletik Korea (Korea Association of Athletics Federations) dan Atletik Dunia (World Athletics).

Berdasarkan aturan tersebut, menerima bantuan fisik dari orang lain selama perlombaan dapat dianggap sebagai bantuan yang dilarang.

Seiring meluasnya kritik, Minho menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada hari Selasa (3/11), dan secara sukarela melepas catatan waktu finis resminya.

Dikutip dari Korea Times, pihak penyelenggara perlombaan menerima keputusannya tersebut.

"Semua ini terjadi karena kekuranganku sendiri, dan sebagai seseorang yang mencintai serta menghormati olahraga, aku merasa sangat malu. Aku memohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran," ujarnya.

Insiden tersebut memicu reaksi yang terbelah di dunia maya. Beberapa pengguna melontarkan kritik, terhadap apa yang mereka anggap sebagai perlakuan istimewa bagi seorang selebritas.

Yang lain mempertanyakan argumen, bahwa bantuan tersebut sebaiknya diabaikan karena Minho bukanlah seorang atlet profesional.

Namun ada pula yang berpendapat bahwa reaksi tersebut berlebihan, terutama mengingat Minho berpartisipasi sebagai pelari rekreasional dan bukan sebagai pesaing profesional.

Selain membela Minho, banyak penggemar memuji keputusannya untuk mengakui kontroversi tersebut alih-alih mencoba membenarkan bantuan yang ia terima.

Reputasi Minho di publik sebagai seseorang yang sangat kompetitif, telah menjadi topik pembicaraan utama di kalangan penggemar menyusul kontroversi tersebut.

Minho yang telah merampungkan wajib militernya di Korps Marinir, kerap berbagi cerita yang menunjukkan tekadnya untuk mengungguli atlet yang terlatih sekalipun.

Bagi para penggemar yang mengenal kepribadiannya, kontroversi maraton tersebut justru semakin memperkuat harapan bahwa ia, akan berlatih lebih keras dan berupaya kembali mencatatkan waktu di bawah tiga jam.

Meskipun maraton pertama Minho berakhir dengan catatan waktu resminya yang dibatalkan, tanggapan dari para pendukung menunjukkan bahwa banyak orang sudah menantikan upaya berikutnya untuk menembus batas waktu tiga jam.

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