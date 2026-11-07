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Penulis: Abdul Rahman
Sabtu, 7 November 2026 | 22.39 WIB

ILLIT Raih Posisi Pertama di Music Bank Lewat You're Under Arrest

ILLIT . Sumber Foto: Soompi - Image

ILLIT . Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com- Grup K-pop ILLIT kembali menorehkan prestasi melalui lagu terbaru mereka, “You're Under Arrest”. Kali ini, Yunah dan kawan-kawan berhasil menduduki posisi pertama dalam program musik mingguan Music Bank yang ditayangkan KBS2 pada Jumat, 6 November 2026.

Kemenangan tersebut diraih setelah ILLIT bersaing dengan IVE yang masuk nominasi juara pertama melalui lagu “Looks Can Kill”. Berdasarkan hasil penilaian akhir, ILLIT mengumpulkan 9.803 poin, unggul cukup jauh dari IVE yang memperoleh 7.391 poin, sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Dengan demikian, ILLIT memenangkan persaingan dengan selisih 2.412 poin. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi grup besutan BELIFT LAB tersebut dalam rangkaian promosi musik terbaru mereka.

Merinci Kemenangan ILLIT yang Raih 9.803 Poin

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Berdasarkan rincian penilaian Music Bank, ILLIT memperoleh 1.160 poin dari kategori musik digital, 4.175 poin dari penampilan di siaran televisi, 1.729 poin dari voting penggemar K-pop, 2.244 poin dari penjualan album, serta 495 poin dari media sosial.

Perolehan tersebut mengantarkan ILLIT ke posisi teratas, sekaligus mengungguli IVE yang harus puas berada di urutan kedua.

Kemenangan ini memperlihatkan kontribusi berbagai aspek dalam penilaian program musik Korea Selatan. Tidak hanya popularitas lagu di platform digital, penampilan di televisi, penjualan album fisik, aktivitas media sosial, dan dukungan penggemar juga menjadi bagian dari persaingan.

You're Under Arrest” Usung Konsep Electro-Pop

You're Under Arrest” merupakan lagu bergenre electro-pop dengan konsep yang cukup berbeda dari karya ILLIT sebelumnya.

Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang keliru menafsirkan kebaikan biasa sebagai bentuk ketertarikan romantis. Melalui liriknya, ILLIT menggambarkan sejumlah tanda yang seolah menjadi bukti atas kesalahpahaman tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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