ILLIT Raih Posisi Pertama di Music Bank Lewat You're Under Arrest

JawaPos.com- Grup K-pop ILLIT kembali menorehkan prestasi melalui lagu terbaru mereka, “You're Under Arrest”. Kali ini, Yunah dan kawan-kawan berhasil menduduki posisi pertama dalam program musik mingguan Music Bank yang ditayangkan KBS2 pada Jumat, 6 November 2026.

Kemenangan tersebut diraih setelah ILLIT bersaing dengan IVE yang masuk nominasi juara pertama melalui lagu “Looks Can Kill”. Berdasarkan hasil penilaian akhir, ILLIT mengumpulkan 9.803 poin, unggul cukup jauh dari IVE yang memperoleh 7.391 poin, sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Dengan demikian, ILLIT memenangkan persaingan dengan selisih 2.412 poin. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi grup besutan BELIFT LAB tersebut dalam rangkaian promosi musik terbaru mereka.

Merinci Kemenangan ILLIT yang Raih 9.803 Poin Baca Juga:Nikita Mirzani Dipenjara, Bisnis Kulinernya Resmi Ditutup

Berdasarkan rincian penilaian Music Bank, ILLIT memperoleh 1.160 poin dari kategori musik digital, 4.175 poin dari penampilan di siaran televisi, 1.729 poin dari voting penggemar K-pop, 2.244 poin dari penjualan album, serta 495 poin dari media sosial.

Perolehan tersebut mengantarkan ILLIT ke posisi teratas, sekaligus mengungguli IVE yang harus puas berada di urutan kedua.

Kemenangan ini memperlihatkan kontribusi berbagai aspek dalam penilaian program musik Korea Selatan. Tidak hanya popularitas lagu di platform digital, penampilan di televisi, penjualan album fisik, aktivitas media sosial, dan dukungan penggemar juga menjadi bagian dari persaingan.

“You're Under Arrest” Usung Konsep Electro-Pop

“You're Under Arrest” merupakan lagu bergenre electro-pop dengan konsep yang cukup berbeda dari karya ILLIT sebelumnya.