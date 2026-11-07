Raih Kemenangan di Music Bank, ILLIT Malah Menuai Kritikan Terkait Vokal Live

JawaPos.com - Girl group K-pop ILLIT justru menghadapi gelombang kritik dan kecaman setelah berhasil meraih kemenangan di program musik Korea Selatan, Music Bank. Alih-alih hanya mendapat ucapan selamat atas pencapaian tersebut, grup besutan BELIFT LAB itu justru menjadi perbincangan karena penampilan vokal live saat sesi encore.

Kontroversi bermula ketika video penampilan encore ILLIT beredar di berbagai platform media sosial. Sejumlah penonton menyoroti kualitas vokal para anggota yang dinilai kurang stabil pada saat membawakan lagu setelah pengumuman kemenangan.

Penampilan encore dalam program musik Korea Selatan memang kerap menjadi perhatian tersendiri. Berbeda dengan penampilan utama yang biasanya didukung tata suara, koreografi, dan produksi panggung, sesi encore memberikan kesempatan kepada artis untuk bernyanyi dengan format yang lebih sederhana.

Kondisi tersebut membuat kemampuan vokal secara langsung menjadi lebih mudah diamati oleh penonton.

Dalam penampilan kali ini, Yunah menjadi salah satu anggota yang paling banyak mendapat sorotan. Beberapa netizen mempertanyakan kestabilan suaranya, terutama ketika memasuki bagian chorus.

Bahkan, ada penonton yang mengaku tidak menyangka mendengar suara Yunah terdengar goyah pada bagian tersebut.

Komentar bernada kritis juga bermunculan di forum daring. Beberapa netizen menilai kemampuan vokal para anggota ILLIT belum cukup konsisten untuk penampilan secara langsung.

"Mereka benar-benar tidak bisa bernyanyi secara konsisten," tulis salah satu netizen.