Krisdayanti Bantah Rumah Tangganya dengan Raul Lemos Bermasalah

Penyanyi Krisdayanti. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rumah tangga penyanyi Krisdayanti dengan pengusaha asal Timor Leste, Raul Lemos, sempat menjadi perbincangan di media sosial setelah beredar rumor tak sedap.
Rumor mengenai dugaan keretakan rumah tangga mereka sempat beredar di akun media sosial TikTok. Di sana, beredar kabar tak sedap yang menyebut rumah tangga Krisdayanti- Raul Lemos bermasalah.
Menanggapi kabar tersebut, Krisdayanti secara tegas memberikan bantahan. Ia memastikan tidak ada persoalan apa pun dalam rumah tangganya bersama Raul Lemos.
"Nggak ada, nggak ada, nggak ada," ujar Krisdayanti saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).
Krisdayanti menjelaskan bahwa aktivitas pekerjaan sang suami yang banyak berada di Timor Leste membuat mereka tidak selalu bisa menghabiskan waktu bersama di Jakarta.
Kondisi tersebut rupanya memunculkan spekulasi di kalangan warganet. Krisdayanti heran kenapa sampai memunculkan rumor tak sedap di media sosial.
"Memang suami kerjanya di Timor Leste, jadi memang nggak terus ada di Jakarta," tuturnya.
Krisdayanti mengingatkan kehidupan rumah tangga merupakan ranah pribadi yang tidak seluruhnya perlu diungkap ke publik.
"Rumah tangga itu kan ruang domestik ya, nggak semua harus dipublikasikan. Jadi kadang orang berasumsi, tapi saya tetap hormati," ungkapnya.
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