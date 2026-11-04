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Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 06.00 WIB

Kai dan Sehun EXO Akan Debut sebagai Unit Baru dengan Mini Album yang Dirilis Desember 2026

Kai dan Sehun EXO (Soompi) - Image

Kai dan Sehun EXO (Soompi)

JawaPos.com – Kai dan Sehun EXO dipastikan akan debut sebagai unit baru pada Desember 2026 dengan merilis mini album pertama mereka.

Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (3/11), Kabar tersebut pertama kali dilaporkan Newsen pada 2 November, sebelum dikonfirmasi secara resmi oleh SM Entertainment.

Agensi tersebut menyampaikan bahwa kedua anggota EXO itu tengah mempersiapkan perilisan album perdana mereka sebagai unit dan meminta penggemar untuk menantikan aktivitas terbaru keduanya.

Kai dan Sehun, yang sama-sama lahir pada 1994, dikenal dengan julukan ‘94z’ di kalangan penggemar karena memiliki tahun kelahiran yang sama.

Keduanya telah beberapa kali menunjukkan kedekatan dan chemistry melalui berbagai kegiatan, termasuk ketika Sehun hadir sebagai bintang tamu kejutan dalam konser solo Kai pada tahun lalu.

Pada Januari 2026, mereka kembali tampil bersama dalam episode spesial liburan musim dingin ‘Jeongwating’, sebuah program sempalan dari acara varietas web ‘Jeongwaja (Changing Majors)’ yang dipandu Kai.

Selain itu, Kai dan Sehun juga kerap muncul bersama dalam berbagai konten YouTube EXO dan dijadwalkan tampil sebagai teman perjalanan dalam acara varietas ENA bertajuk ‘World Dice Tour 4’.

Debut unit ini menjadi proyek kolaborasi resmi yang mempertemukan keduanya dalam aktivitas musik di luar kegiatan bersama EXO.

Perilisan mini album pada Desember mendatang pun menjadi salah satu aktivitas yang dinantikan penggemar, terutama setelah keduanya berulang kali memperlihatkan kekompakan melalui berbagai program hiburan.

Editor: Hanny Suwindari
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