Buat Gebrakan, Kai dan Sehun EXO Jadi Unit Baru, Debut pada Bulan Desember?

JawaPos.com – Mencuri perhatian, Kai dan Sehun anggota boygrup Korea EXO rencananya membentuk unit baru.

Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), debut unit resmi mereka akan dirilis pada bulan Desember mendatang, yang pastinya dinanti penggemar

Menjadi hal menarik, SM Entertainment mengkonfirmasi kabar tersebut dengan menyatakan, “Kai dan Sehun akan merilis mini album pertama mereka pada bulan Desember.”

“Mereka akan menjadi unit baru dari EXO, dukungan dan antisipasi penggemar sangat kami butuhkan,” ungkapnya

Memiliki popularitas, lahir pada tahun 1994, Kai dan Sehun dikenal oleh para penggemar dengan sebutan ‘94z,’

Selama menjadi idol, kekompakan mereka sangat terlihat, dimana tahun lalu, Sehun tampil sebagai tamu kejutan di konser solo Kai, hingga tampil bersama.

Kemudian di bulan Januari, mereka kembali bertemu dalam Jeongwating, sebuah spin-off dari acara varietas web populer Jeongwaja (Changing Majors) yang dipandu oleh Kai.