Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Kamis, 5 November 2026 | 14.04 WIB

Buat Gebrakan, Kai dan Sehun EXO Jadi Unit Baru, Debut pada Bulan Desember?

Sehun, Kai EXO. (Soompi) - Image

Sehun, Kai EXO. (Soompi)

JawaPos.com – Mencuri perhatian, Kai dan Sehun anggota boygrup Korea EXO rencananya  membentuk unit baru.

Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), debut unit resmi mereka akan dirilis pada bulan Desember mendatang, yang pastinya dinanti penggemar

Menjadi hal menarik, SM Entertainment mengkonfirmasi kabar tersebut dengan menyatakan, “Kai dan Sehun akan merilis mini album pertama mereka pada bulan Desember.”

“Mereka akan menjadi unit baru dari EXO, dukungan dan antisipasi penggemar sangat kami butuhkan,” ungkapnya

Memiliki popularitas, lahir pada tahun 1994, Kai dan Sehun dikenal oleh para penggemar dengan sebutan ‘94z,’

Selama menjadi idol, kekompakan mereka sangat terlihat, dimana tahun lalu, Sehun tampil sebagai tamu kejutan di konser solo Kai, hingga tampil bersama.

Kemudian di bulan Januari, mereka kembali bertemu dalam Jeongwating, sebuah spin-off dari acara varietas web populer Jeongwaja (Changing Majors) yang dipandu oleh Kai.

Keduanya hair dalam episode spesial selama jeda musim dingin, yang menghadirkan antusiasme tersendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kai dan Sehun EXO Akan Debut sebagai Unit Baru dengan Mini Album yang Dirilis Desember 2026 - Image
Entertainment

Kai dan Sehun EXO Akan Debut sebagai Unit Baru dengan Mini Album yang Dirilis Desember 2026

Kamis, 5 November 2026 | 06.00 WIB

Baekhyun EXO Dirikan Agensi Baru di Tengah Perselisihan Kontrak dengan INB100 - Image
Entertainment

Baekhyun EXO Dirikan Agensi Baru di Tengah Perselisihan Kontrak dengan INB100

Rabu, 4 November 2026 | 23.35 WIB

EXO Umumkan Unit Kai-Sehun, Mini Album Perdana Siap Rilis Desember - Image
Music & Movie

EXO Umumkan Unit Kai-Sehun, Mini Album Perdana Siap Rilis Desember

Rabu, 4 November 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore