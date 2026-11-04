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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.30 WIB

EXO Umumkan Unit Kai-Sehun, Mini Album Perdana Siap Rilis Desember

Kai - Sehun (x @updatekboys) - Image

Kai - Sehun (x @updatekboys)

JawaPos.com - Kabar gembira untuk EXO-L setelah Kai dan Sehun akan debut sebagai unit baru pada Desember 2026.

Dua anggota EXO tersebut akan merilis mini album pertama mereka sebagai duo, menandai kolaborasi resmi yang telah lama dinantikan penggemar.

Menurut laporan Soompi, SM Entertainment telah mengonfirmasi bahwa Kai dan Sehun akan meluncurkan mini album perdana sebagai unit baru EXO pada Desember mendatang.

Meski begitu, agensi belum mengungkap tanggal rilis, nama unit, maupun detail konsep dan daftar lagu.

Kai dan Sehun sama-sama lahir pada 1994 dan dikenal penggemar dengan sebutan “94z”. Keduanya telah beberapa kali menunjukkan chemistry melalui berbagai kesempatan, termasuk saat Sehun menjadi bintang tamu kejutan dalam konser solo Kai tahun lalu.

Mereka juga kembali tampil bersama dalam program web variety “Jeongwating” pada Januari 2026.

Debut unit ini menjadi pengalaman pertama Kai menjalani aktivitas resmi dalam sebuah subunit. Sementara itu, Sehun sebelumnya telah beraktivitas sebagai bagian dari EXO-SC bersama Chanyeol.

Kehadiran duo baru ini pun membuka kesempatan bagi penggemar untuk melihat sisi musikal dan penampilan berbeda dari kedua anggota.

Selain proyek unit, Kai dan Sehun juga dijadwalkan tampil bersama sebagai rekan perjalanan dalam program hiburan ENA “World Dice Tour 4”.

Dengan mini album yang akan dirilis pada Desember, penggemar kini menantikan pengumuman lanjutan mengenai konsep, jadwal promosi, dan musik yang akan dibawakan duo '94z' tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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