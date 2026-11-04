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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.35 WIB

Baekhyun EXO Dirikan Agensi Baru di Tengah Perselisihan Kontrak dengan INB100

Baekhyun (x @koreanpopbase) - Image

Baekhyun (x @koreanpopbase)

JawaPos.com - Baekhyun EXO menarik perhatian setelah dikabarkan meluncurkan agensi baru di tengah perselisihan kontrak yang masih berlangsung dengan INB100.

Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karier solo penyanyi tersebut, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya setelah konflik dengan agensi sebelumnya.

Menurut laporan allkpop, Baekhyun mengambil langkah untuk membangun perusahaan hiburan sendiri ketika persoalan kontraknya dengan INB100 belum sepenuhnya terselesaikan.

Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi aktivitasnya sebagai penyanyi solo dan membuka kemungkinan pengelolaan karier yang lebih mandiri.

Perselisihan Baekhyun dan INB100 sebelumnya menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan persoalan kontrak serta pengelolaan aktivitas artis.

Konflik tersebut turut menimbulkan spekulasi mengenai hubungan profesional kedua pihak. Meski demikian, peluncuran agensi baru tidak serta-merta berarti seluruh persoalan hukum telah berakhir.

Bagi Baekhyun, mendirikan perusahaan sendiri dapat menjadi langkah untuk menentukan arah aktivitas musik dan proyek profesionalnya.

Sebagai salah satu vokalis utama EXO yang juga sukses membangun karier solo, ia memiliki perjalanan panjang di industri K-pop.

Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menghadapi tantangan baru sebagai artis sekaligus pengelola agensi.

Kabar ini pun membuat penggemar menantikan perkembangan selanjutnya, terutama mengenai struktur perusahaan baru, rencana aktivitas solo, serta penyelesaian perselisihan dengan INB100.

Editor: Hanny Suwindari
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