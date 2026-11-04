Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Estu Suryowati
Rabu, 4 November 2026 | 23.39 WIB

Kiky Saputri Minta Maaf, Jelaskan Konteks Video 'Rakyat Jelata' 2023: Sindir Fenomena Flexing

Komedian Kiky Saputri meminta maaf atas beredarnya video lama yang belakangan ini kembali viral dan menimbulkan berbagai tanggapan. (Instagram @kikysaputrii) - Image

Komedian Kiky Saputri meminta maaf atas beredarnya video lama yang belakangan ini kembali viral dan menimbulkan berbagai tanggapan. (Instagram @kikysaputrii)

JawaPos.com - Komedian Kiky Saputri meminta maaf atas beredarnya video lama yang belakangan ini kembali viral dan menimbulkan berbagai tanggapan.

"Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung dengan ucapan dalam video tersebut. Aku memahami bahwa ada pilihan kata yang mungkin terdengar kurang tepat, terlepas dari maksudku saat itu," tulis Kiky Saputri lewat akun Instagram @kikysaputrii, Rabu (4/11).

Kiky pun menjelaskan bahwa video tersebut diambil tahun 2023 saat ia bersama sejumlah pengisi acara lain diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati. 

Sebagai informasi, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajadi di Majalengka sedianya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018, ditandai dengan pendaratan perdana Pesawat Kepresidenan RI-1.

Namun, Bandara Kertajati baru beroperasi penuh dan menggantikan fungsi penerbangan pesawat jet komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 29 Oktober 2023.

"Dalam perjalanan tersebut, kami berkesempatan berada dalam satu pesawat Bersama Menteri Perhubungan saat itu," lanjut Kiky.

Lebih lanjut, istri dari Muhammad Khairi itu menjelaskan sebagai seorang komika yang dikenal dalam bidang roasting, dirinya memang kerap menggunakan candaan, sindiran, dan sarkasme untuk menanggapi berbagai situasi.

"Begitu pula dengan ucapan dalam video tersebut, termasuk penggunaan istilah 'rakyat jelata', yang sebenarnya aku maksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena flexing pada saat itu, dan bukan untuk merendahkan masyarakat. Karena aku pun memposisikan diri sebagai 'rakyat jelata' yang baru pertama kali naik private jet," jelas Kiky.

Meski begitu Kiky menyadari, apa yang dia maksud tidak akan selalu sama dengan apa yang orang pahami dan rasakan. Maka dari itu, sebagai seseorang yang memiliki ruang untuk banyak didengar, Kiky pun mengakui punya tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.

"Melalui penjelasan ini, aku ingin memberikan konteks yang lebih utuh, sekaligus menyanmpaikan permintaan maaf atas ucapan yang telah menyinggung teman-teman. Hal ini menjadi pelajaran besar," ucap Kiky.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sidang Kasus Kecelakaan Maut di Grahadi, Terdakwa Menangis dan Minta Maaf ke Keluarga Korban - Image
Surabaya Raya

Sidang Kasus Kecelakaan Maut di Grahadi, Terdakwa Menangis dan Minta Maaf ke Keluarga Korban

Rabu, 4 November 2026 | 06.08 WIB

Ketegangan di Laga Persib vs Isenmulang, Kenji Nishioka Minta Maaf - Image
Sepak Bola Indonesia

Ketegangan di Laga Persib vs Isenmulang, Kenji Nishioka Minta Maaf

Selasa, 3 November 2026 | 22.06 WIB

T.O.P Minta Maaf Usai Fan Site yang Mendukungnya Selama 20 Tahun Tutup - Image
Music & Movie

T.O.P Minta Maaf Usai Fan Site yang Mendukungnya Selama 20 Tahun Tutup

Selasa, 3 November 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore