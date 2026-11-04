Kiky Saputri Minta Maaf, Jelaskan Konteks Video 'Rakyat Jelata' 2023: Sindir Fenomena Flexing

JawaPos.com - Komedian Kiky Saputri meminta maaf atas beredarnya video lama yang belakangan ini kembali viral dan menimbulkan berbagai tanggapan.

"Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung dengan ucapan dalam video tersebut. Aku memahami bahwa ada pilihan kata yang mungkin terdengar kurang tepat, terlepas dari maksudku saat itu," tulis Kiky Saputri lewat akun Instagram @kikysaputrii, Rabu (4/11).

Kiky pun menjelaskan bahwa video tersebut diambil tahun 2023 saat ia bersama sejumlah pengisi acara lain diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajadi di Majalengka sedianya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018, ditandai dengan pendaratan perdana Pesawat Kepresidenan RI-1.

Namun, Bandara Kertajati baru beroperasi penuh dan menggantikan fungsi penerbangan pesawat jet komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 29 Oktober 2023.

"Dalam perjalanan tersebut, kami berkesempatan berada dalam satu pesawat Bersama Menteri Perhubungan saat itu," lanjut Kiky.

Lebih lanjut, istri dari Muhammad Khairi itu menjelaskan sebagai seorang komika yang dikenal dalam bidang roasting, dirinya memang kerap menggunakan candaan, sindiran, dan sarkasme untuk menanggapi berbagai situasi.

"Begitu pula dengan ucapan dalam video tersebut, termasuk penggunaan istilah 'rakyat jelata', yang sebenarnya aku maksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena flexing pada saat itu, dan bukan untuk merendahkan masyarakat. Karena aku pun memposisikan diri sebagai 'rakyat jelata' yang baru pertama kali naik private jet," jelas Kiky.

Meski begitu Kiky menyadari, apa yang dia maksud tidak akan selalu sama dengan apa yang orang pahami dan rasakan. Maka dari itu, sebagai seseorang yang memiliki ruang untuk banyak didengar, Kiky pun mengakui punya tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.