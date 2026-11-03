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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 3 November 2026 | 22.06 WIB

Ketegangan di Laga Persib vs Isenmulang, Kenji Nishioka Minta Maaf

Pemain Isenmulang FC Kenji Nishioka. (Kenji Nishioka) - Image

Pemain Isenmulang FC Kenji Nishioka. (Kenji Nishioka)

JawaPos.com - Kenji Nishioka dan rekan setimnya Douglas Cruz sempat terlibat ketegangan saat laga kekalahan Isenmulang FC melawan Persib Bandung. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-4 yang dimainkan pada 1 November 2026 di Stadion Si Jalak Harupat.

Permintaan maaf dituliskan Kenji Nishioka atas ketegangan dengan Douglas Cruz di lapangan. Dia merasa malu dengan kejadian tersebut karena ditonton oleh anak-anak yang ada di Stadion Si Jalak Harupat.

"Bermain di depan stadion yang penuh membuatku sangat bahagia. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian. Saya dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi selama pertandingan tandang, terutama karena menunjukkan perilaku seperti itu di depan anak-anak yang menonton kami," tulis Kenji Nishioka di Instagram, Selasa (3/11/2026).

Pemain Timnas Filipina tersebut memastikan bahwa dia sudah berdamai dengan Douglas Cruz. Kenji juga akan mengambil pelajaran dari ketegangannya dengan pemain asal Brasil itu.

"Terima kasih atas semua pesan dan perhatiannya. Kami telah membicarakan semuanya dan berdamai. Sepak bola adalah tentang gairah, rasa hormat, dan persatuan. Saya akan belajar dari pengalaman ini dan terus melangkah maju dengan positif. Terima kasih atas dukungan Anda," tutup Kenji Nishioka.

Pada laga melawan Persib, Kenji bermain sebagai starter. Dia bermain selama 75 menit dan digantikan Rafly Ariyanto.

Bermain di sisi kiri penyerangan, Kenji tidak mampu mengancam pertahanan Persib. Melansir I League, pemain 25 tahun tersebut hanya menciptakan satu kreasi peluang dan melepaskan satu tendangan tidak mengarah ke gawang.

Kekalahan dari Persib membuat Isenmulang FC belum keluar dari zona degradasi. Tim promosi tersebut masih berada di posisi ke-17 dengan meraih tiga poin.

Editor: Edi Yulianto
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