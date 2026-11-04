Park Ji Hoon Dibenci Karena Kariernya Terlalu Sukses 

park ji hoon (x @womentertain)
JawaPos.com - Sutradara Korea Selatan Jang Hang Joon secara terbuka mengaku iri dengan kesuksesan aktor Park Ji Hoon. Ia bahkan blak-blakan mengatakan membenci bintang The King's Warden tersebut karena aktingnya terlalu bagus dan melampaui dirinya dalam hal pencapaian.
Pengakuan bernada humor itu terungkap dalam episode terbaru program variety show SBS, Master Jang Hang Joon, yang dijadwalkan tayang pada Kamis, 5 November 2026, pukul 21.00 KST.
Episode keempat ini menghadirkan aktris Park Min Young dan Yook Sung Jae dari BTOB sebagai peserta audisi untuk proyek film berikutnya yang tengah disiapkan Jang Hang Joon.
Sebagaimana dilansir dari Allkpop, Master Jang Hang Joon merupakan program yang mengikuti perjalanan sang sutradara menggelar audisi bersama sejumlah bintang ternama untuk mencari aktor yang akan memerankan kisah kehidupannya sendiri.
Sejak tayang perdana pada 15 Oktober 2026, program ini menawarkan konsep hiburan yang memadukan proses audisi dengan percakapan santai dan tingkah jenaka Jang Hang Joon bersama para selebriti.
Kehadiran Park Min Young dan Yook Sung Jae yang dikenal memiliki popularitas internasional membuat ambisi Jang Hang Joon untuk menembus pasar global ikut terungkap.
Ia menggambarkan dirinya selama ini sebagai sutradara yang lebih banyak berkutat di pasar domestik Korea Selatan. Namun, Jang Hang Joon mengaku ingin berkembang menjadi maestro yang dikenal secara internasional.
Dalam pembicaraan tersebut, ia justru menyebut Park Ji Hoon sebagai sosok yang membuatnya merasa tersaingi.
Park Ji Hoon memang tengah menikmati popularitas besar setelah membintangi film The King's Warden, yang berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton dan mendapat perhatian luas di Korea Selatan maupun luar negeri.
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