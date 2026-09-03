CC – Sangat Unik, Park Ji Hoon Miliki Desain Baru untuk Light Stick Versi 2

Park Ji Hoon (Soompi)
JawaPos.com – Penyanyi Korea yang baru saja mengunjungi Indonesia, Park Ji Hoon, memiliki desain baru untuk light stick resminya
Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), light stick Park Ji Hoon tampak menampilkan desain telinga hewan yang menggemaskan di bingkai luarnya, membuat penggemar terpikat.
Light Stick Versi 2 bundar tersebut terdapat inisial Park Ji Hoon, menambahkan sentuhan pribadi pada desain baru ini.
Pengumuman tersebut disertai dengan emoji jaguar, yang tampaknya mengisyaratkan bahwa telinga tersebut dimaksudkan untuk mewakili telinga jaguar.
Bentuk itu menjadi sebuah penghormatan kepada hewan yang sering digunakan Park Ji Hoon untuk mewakili dirinya sendiri.
Park Ji Hoon dikenal sebagai anggota grup yang telah bubar, Wanna One, ia juga berperan di drama The Legend of Kitchen Soldier.
Aksinya di drama tersebut sebagai chef membuat penggemar terpikat, menghadirkan keseruan di waktu senggang.
Drama yang diadaptasi dari novel web dan webtoon populer ini akan mengisahkan Kang Sung Jae (Park Ji Hoon), seorang juru masak.
Park Ji Hoon makin memikat penggemar setelah berperan di drama Korea hits yang berjudul Weak Hero Class 1.
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Jawa Pos
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