Park Ji Hoon Gelar Encore Fancon "Reflect" September Ini, Hadirkan Penampilan Spesial

JawaPos.com – Park Ji Hoon akan menyapa para penggemarnya melalui konser encore Asia Fancon "Reflect".

Dikonfirmasi YY Entertainment pada 16 Juli 2026, agensi mengumumkan bahwa sang artis akan menggelar pertunjukan spesial tersebut di Jamsil Indoor Stadium, Seoul, pada 12 dan 13 September.

Dikutip dari Dispatch, encore ini lelanjutan dari tur fan concert "Reflect" yang sukses berakhir pada Mei lalu.

Pertunjukan tambahan tersebut dipersiapkan sebagai kesempatan bagi lebih banyak penggemar, termasuk mereka yang belum sempat hadir di rangkaian konser sebelumnya, untuk menikmati pengalaman bertemu langsung dengan Park Ji Hoon.

Konser encore ini akan menghadirkan berbagai segmen baru. Park Ji Hoon disebut telah menyiapkan pertunjukan live eksklusif yang hanya bisa disaksikan di acara tersebut, lengkap dengan berbagai momen interaktif yang akan membuat penggemar semakin dekat dengannya.

Sebelumnya, Park Ji Hoon telah sukses menggelar tur Asia Fancon "Reflect" di berbagai kota, termasuk Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Hanoi, Hong Kong, Taipei, Bangkok, dan Singapura.

Antusiasme penggemar di setiap kota menjadi alasan utama digelarnya konser encore di Seoul.

Sebelum kembali ke Korea untuk konser encore, Park Ji Hoon dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Makau pada 8 Agustus sebagai bagian dari rangkaian tur Asia.

Kehadirannya di berbagai negara kembali membuktikan popularitasnya yang terus berkembang di kancah internasional.

Detail mengenai penjualan tiket serta informasi tambahan untuk Asia Fancon "Reflect" Encore akan diumumkan kemudian melalui media sosial resmi YY Entertainment.

Para penggemar pun kini menantikan kesempatan untuk kembali menciptakan kenangan bersama Park Ji Hoon di Seoul.